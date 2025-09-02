Selekcija Bosne i Hercegovine napravila je možda i najveće iznenađenje Eurobasketa kada je savladala Grčku i to na Kipru.

Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA

Bosna i Hercegovina je na startu Eurobasketa savladala Kipar, a očigledno im helenske selekcije leže pošto su sada napravili jedno od najvećih iznenađenja takmičenja. Savladali su Grčku 80;77 i tako došli do pozicije koja ih za sada vodi u drugu fazu takmičenja.

U jednom momentu je djelovalo da će BIH lagano dobiti ovaj meč, ali su sebi sve iskomplikovali u finišu pa je na desetinku do kraja Papanikolau promašio bacanje i Jusuf Nurkić je uhvatio skok da stavi konačnu tačku na meč.

Imao je selektor Adis Bećiragić ogromnih problema pred ovo prvenstvo. Povrijedio mu se Džanan Musa, doživio je mnogo otkaza i na kraju je morao da vodi juniore i basketaše u svojih 12 igrača. Ipak na otvaranju je BIH rutinski pobijedila Kipar, a sada su iskoristili izostanak Janisa Adetokumba i savladali su Grčku.

Imao je problema sa povredom dvostruki MVP NBA lige i morao je u opremi sa klupe da gleda ovaj meč i bez njega u sastavu Bosna je iskoristila mane Grka i pobedila ih. Sada je u C nastao solidan haos. Zna se da je Kipar ispao, Gruzija ima jednu pobedu, Bosna, Italija i Španija po dvije, a Grčka tri.

Kako su pobijedili Bosanci?

Selekcija Bosne i Hercegovine je na početku gubila i nije bilo naznaka da će napraviti iznenađenje. Grci do dominirali sve do sredine druge četvrtine kada je uslijedila serija. Vodili su Grci 34:21, a onda je BIH postigla 16 poena zaredom i preokrenula. U trećoj četvrtini BIH je držala sve u svojim rukama, a onda su na tri minuta do kraja meča potpuno stali. Vratila se Grčka posle poena Kostasa Slukasa na 74:69, ali je onda Nurkić uspio da vrati poene. Posle promašaja Kalaicaisa fauliran je Atić i kada je on iskoristio jedan penal Jusuf Nurkić je uhvatio skok kod drugog promašaja i tu je bio kraj.

Ipak, na kraju se zakuvalo kada je na 26,6 sekundi do kraja posle promašaja Gegića za tri sviran faul. Papanikolauu su sudije svirale faul zbog kontakta sa Aleksandrom Lazićem, a onda su redom Slukas, Dorsi i Papanikolau negodovali. Toliopulos je završio sa tehničkom. Nisu mogli da ubace penal igrači BIH, od pet penala zaredom ubacili su samo jedan i to je uradio Aleksandar Lazić, pa se otišlo na tajmaut na 11 sekundi do kraja.

Ko je donio pobjedu?

Jusuf Nurkić je bio sjajan na ovom meču sa dabl-dablom od 18 poena i 10 skokova uz 3 asistencije. Džon Roberson je dao 18 poena, a Edin Atić je tome dodao 14 uz 8 skokova. Kod Grka Dorsi je dao 14, Slukas 13, Papanikolau 10, Mitoglu 9, Kalaicakis i Toliopulos po 8...

