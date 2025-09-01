Košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je sa pobjedama na Evropskom prvenstvu.

Izvor: MN Press

Srbija je ubjedljivo pobijedila reprezentaciju Češke 82:60 u grupnoj fazi Eurobasketa. Ovaj tim bio je poseban po mnogo čemu - "orlovi" su igrali bez kapitena Bogdana Bogdanovića, Svetislav Pešić prvi put isprobao je na terenu dvojicu centara, Nikola Jokić i Nikola Milutinov igrali su zajedno, a onda je i Vasilije Micić vratio stari sjaj. A sve je krenulo sjajnom prvom četvrtinom koju je naš tim osvojio 27:5!

Munjevito su "orlovi" startovali, pošto su pogađali Marko Gudurić, Filip Perušev, Nikola Jokić, Nikola Jović... Imao je naš tim do petog minuta 13:3, dok se rival trudio da parira, ali su izabranici Svetislava Pešića kroz kontranapade dolazili do poena i tako i trku remetili odbranu rivala. Bilo je važno vidjeti da su Filip Petrušev i Nikola Jović otvorili ovaj meč, mladi tandem je do osmog minuta ubacio 15 od 19 poena koliko je Srbija tada imala (19:3).

U osmom minutu na teren je ušao i Vasilije Micić, koji je dobio ovacije od strane publike. Nema sumnje da je srpskom plejmejkeru prijala podrška pošto je u samoj završnici dionice došao do poena na polaganju što je dodatno podstaklo navijanje u Rigi. Imao je Micić svoje role i u nastavku meča, pa je u 16. minutu pogodio dvije vezane trojke za opšte oduševljenje na tribinama i velikih 40:14 za Srbiju.

Nije Srbija najbolje krenula posle poluvremena, ali to je bio period koji je Svetislav Pešić koristio da oproba tandem Jokić-Milutinov, koji će mu biti potreban u daljoj fazi takmičenja. Česi su igrali nešto bolje, ubacili su i više trojki od Srbije (9/31, dok je Srbija imala (2/12) do 28. minuta. Međutim, na teren je ušao Vanja Marinković koji je već u prvom napadu preko asistencije Micića došao do poena izvan linije 6,75 (59:37).

Igralo se i u poslednjoj dionici koš za koš, a Vasilije Micić imao je ulogu razgrijavanja tima. Uspješno je to radio sve do 35. minuta kad je dobio nešto jači udarac u predjelu pleksusa, pao je na teren i onda napustio parket (69:50).