Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Bilo je ili pobjeda i nastavak sna ili kraj, a košarkaši Crne Gore i u oslabljenom sastavu su pokazali da imaju kvalitet za nešto više od grupne faze.

Naš nacionalni tim nakon velike borbe savladao je Švedsku (87:81), upisao prvu pobjedu na Eurobasketu i sada mu je potreban još trijumf protiv Velike Britanije i izboriće plasman u osminu finala, put u Rigu.

U meču u kojoj su ekipe smjenjivale u vođstvu, imale svoje serije, Crnu Goru je vukao Nikola Vučević, pomagali su Igor Drobnjak, Vladimir Mihailović, Marko Simonović i Emir Hadžibegović, a onda kada se činilo da će meč da prelomi Pele Larson probudio se Kajl Olmen. Konačno i kad je bilo najvažnije.

Novi plej Crne Gore do četiri minuta prije kraja nije postigao nijedan poen, a onda je ubacio 10 i bio ključan faktor da ekipa Boška Radovića prelomi meč.

Vučević je ubacio 23 poena i imao 15 skokova, Drobnjak je dodao 15, a Mihailović, Simonović i Hadžibegović po deset.

Pobjeda je tu, sada je potrebno još da se savladaju Britanci.