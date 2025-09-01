Bio je ovo meč od velike važnosti, znalo se da pobjeda ostavlja našu ekipu u trci za osminu finala, a da poraz znači kraj sna o nokaut fazi. A ekipa je danas pokazala karakter i reakciju nakon tri poraza i stigla do bitnog trijumfa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Važnu pobjedu je danas ostvarila košarkaška reprezentacija Crne Gore, koja je u četvrtom kolu grupe B Evropskog prvenstva u Tampereu savladala Švedsku 87:81.

Bio je ovo meč od velike važnosti, znalo se da pobjeda ostavlja našu ekipu u trci za osminu finala, a da poraz znači kraj sna o nokaut fazi. A ekipa je danas pokazala karakter i reakciju nakon tri poraza i stigla do bitnog trijumfa.

"Važna je pobjeda, da ostanemo na turniru. Znali smo da će dvije posljednje utakmice biti odlučujuće i tako je i ispalo. Bili smo bolja ekipa na terenu, ali opet smo imali praznih minuta, posebno u odbrani, primili smo za poluvrijeme 34 poena, pa u trećoj četvrtini 31, to ne smije da se dešava. U posljednjoj četvrtini smo odigrali zrelije u napadu, pojavio se Olmen sa poenima, odigrali smo dobru odbranu i čini mi se da smo zaslužili pobjedu. Ništa nije gotovo, imamo utakmicu protiv Velike Britanije koja će, ako ne bude nekih specijalnih iznenađenja, odlučivati prolazak u nokaut fazu", kazao je nakon meča selektor Boško Radović.

Bilo je u jednim momentima i nervoze, Crna Gora je griješila, ali je na kraju upisala trijumf.

"Bilo je bespotrebne nervoze, iz jedne greške u napadu uđemo u drugu, treću... Kontrolisali smo veći dio utakmice, apsolutno nije bilo potrebe da se ulazi u neku nervozu. Neki igrači igraju po 35 minuta, već je četvrta utakmica, osjeća se umor, međutim najvažnije je da smo pobijedili i čekamo Veliku Britaniju za dva dana", zaključio je Radović.

U posljednjem kolu Crna Gora u srijedu (12:30) igra protiv Velike Britanije.