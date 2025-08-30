Alperen Šengun razočaran jer nije postigao tripl-dabl na Evropskom prvenstvu, nije se razumio sa Atamanom.

Izvor: Profimedia

Reprezentativac Turske i as Hjustona Alperen Šengun ostao ne nadomak tripl-dabla u meču protiv Češke, u okviru 2. kola grupne faze Eurobasketa. "Bejbi Jokić" postigao je 23 poena, 12 skokova i 9 asistencija, pa je tako ostao bez velikog podviga zbog odluke Ergina Atamana da ga ostavi na klupi.

Koliko mu je bilo krivo zbog toga, odmah se vidjelo, ali je došlo do nesporazuma sa selektorom. "Želio sam da se vratim, ali to je bila trenerova odluka, nije me razumio, Imamo još mnogo utakmica, tako da ću imati priliku da to uradim", rekao je Šengun.

Alperen Sengun dominates in Türkiye's@EuroBasketwin!



23 PTS

12 REB

9 AST

2 BLK

88.9 FG% (8-9 FGM)pic.twitter.com/OQv1023tO6 — NBA (@NBA)August 29, 2025

Ataman nije imao uvid u statistiku, pa je bio zbunjen što ga niko nije obavijestio, kaže da je stekao utisak da Šengun nije zainteresovan da se vrati u igru.

"Držao sam ga napolju da se odmori jer sjutra uveče imamo još jednu utakmicu. Nisam shvatio da želi da se vrati na teren. Niko mi nije rekao to. Da je neko rekao, mogao sam da zatražim tajm-aut da mu nešto namjestim, ali me niko nije obavijestio".

Kako je dobio nadimak "Bejbi Jokić"?

Osim po stilu igre, Šenguna porede sa Jokićem zbog neumoljive statistike koju bilježi u NBA ligi. Protekle sezone je prosječno postizao 19 poena, 10, 3 skokova i 5 asistencija. Ipak, on nikada nije oduševljen svojim nadimkom.

"Trenutno mi to ne smeta uopšte. I dalje sam mlad, ali poslije nekog vremena… Vidjećemo. Oni smatraju da je moja igra slična njegovoj, da li je to istina… Pa, igramo sličnu košarku. Kada sam to prvi put čuo, zvučalo mi je baš dobro, ali vremenom želiš svoje mjesto u NBA ligi. Naravno, kada se on bude penzionisao, kada bude stariji, a ja steknem neki staž, ne želim da slušam kako mi ljudi govore da sam ‘Baby Jokić’. Trenutno je u redu. Ja sam kao neka beba još uvijek. Ali kada porastem, ne bih želio to da slušam“, rekao je Šengun jednom prilikom.

Ono po čemu se sigurno razlikuje od Jokića je to što mu je individualna statistika jako bitna, pošto je bio spreman da se vrati na teren kako bi ispunio svoj cilj, ne razmišljajući o drugim okolnostima. Srpskom asu se nebrojeno puta u karijeri dešavalo da ostane "kratak" za skok ili asistenciju, ali to ga nije pogađalo ni najmanje.