Turski košarkaš Alperen Šengun često se poredi sa Nikolom Jokićem, ali srpski centar ne izvodi ovakve poteze u NBA.

Na početku plej-ofa NBA lige košarkaši Golden Stejta šokirali su Hjuston, jer su u prvom meču plej-of serije kao sedmi nosioci na Zapadu savladali drugoplasiranu ekipu iz ligaškog dijela. Blistali su Stef Kari i Džimi Batler, pokazali da se stara garda ne predaje protiv favorita, ali treba istaći i da je najbolji potez na meču izveo mladi turski košarkaš kojeg porede sa Nikolom Jokićem.

Centar Hjustona Alperen Šengun izveo je jedno od najboljih zakucavanja koje smo vidjeli u tekućoj sezoni NBA lige. On je postigao poene preko Drejmonda Grina. Iskusni košarkaš Godlen Stejta nalazi se među trojicom kandidata za nagradu "defanzivac godine", ali u ovoj situaciji ništa nije mogao protiv "Bejbi Jokića". Pogledajte kako je to izgledalo:

Zašto Šenguna zovu "Bejbi Jokić"?

Nikola Jokić uticao je na veliku promjenu u NBA ligi. Posljednjih godina centri sve češće kreiraju za svoje saigrače, pa se tako košarkaši poput Domantasa Sabonisa ili Ivice Zupca nalaze i među najboljim asistencima na svojim mečevima. Među onima koji idu Jokićevim koracima je i turski košarkaš, kojeg već godinama porede sa centrom Denver Nagetsa.

Šengun još nije na nivou najboljeg košarkaša u NBA ligi, ali krupnim koracima gazi ka vrhu - jedan je od najboljih igrača Hjustona, a nema nikakve dileme da je pred njima svijetla budućnost u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Dok još malo ne izgradi svoj stil analitičari će ga porediti sa Jokićem i to mu uopšte ne smeta.

"Ne smeta mi to, za sada, jer sam mlad, ali poslije nekog vremena hoće sigurno", nasmejao se Šengun koji je u podkastu kod bivšeg košarkaša i sadašnjeg trenera Lejkersa Džej Džeja Redika i dodao: "Da li je to kompliment za mene? Da, to je zato što igramo sličnu košarku, ali kada sam prvi put došao ovdje i rekli mi to - značilo mi je, ali hoću i sopstveno mjesto u NBA. Kad dođem u neke godine ne bih volio da me zovu bejbi Jokić, 'ajde još sam mlad, ali kada odrastem - neću to da čujem."

Kakvu karijeru ima "Bejbi Jokić"?

Turski košarkaš Alperen Šengun (22) rođen je u gradu Giresun, a prve tri godine profesionalne karijere proveo je u rodnoj zemlji. Igrao je za dva tima iz grada Bandirma, a zatim je jednu sezonu nosio dres Bešiktaša, odakle je krenuo ka NBA ligi - spreman da ostvari san i postane jedan od najboljih centara na svijetu.

Šenguna je 2021. godine kao 16. pika na draftu izabrala Oklahoma, ali nikada nije zaigrao za taj tim. Odmah je trejdovan u Hjuston, koji je za njega dao dva buduća pika prve runde i ispostavilo se da je to dobar potez za sve uključene strane. Šengun je u timu iz Teksasa dobio prostor da se razvija, pa je tokom prve četiri NBA sezone već prepoznatljiv kao jedan od najtalentovanijih igrača lige.

Centar Hjustona Alperen Šengun nastupio je na 76 mečeva u ligaškom dijelu tekuće sezone, uz prosjek od 19,1, poena, 10,3 skoka i 4,9 asistencije po meču. Nisu to još brojke kakve bilježi Nikola Jokić, ali... Ko i može da se poredi sa srpskim košarkašem? Turčin mora da traži svoj put i da gradi karijeru bez svakodnevnih poređenja sa najboljim na svijetu.

