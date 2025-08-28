Aleksandar Džikić je napravio najveće iznenađenje prvog kola Eurobasketa. Rutinski, sa 14 razlike njegova Gruzija je razbila Špance.

Izvor: Vostárek Josef / ČTK / Profimedia

Nakon Igora Kokoškova i Aleksandar Džikić pravi čuda sa Gruzijom. Iskusni stručnjak priredio je sa ekipom sa Kavkaza najveće iznenađenje prvog kola Eurobasketa pošto je njegov tim rutinski dobio Španiju 83:69 na otvaranju grupe C na Kipru.

Na NBA pogon Sandra Mamukelašvilija i Goge Bitadzea, uz sjajne partije veterana Tornikea Šengelije i Dude Sanadzea i dodatni doprinos Amerikanca Boldvina, kao i Burjanidzea i Šermadinija uspjeli su Gruzijci da dobiju prvaka Evrope.

Mamukelašvili je uz 19 poena imao 7 skokova i 6 asistencija,. a Goga Bitadze je uz 15 poena imao 5 skokova. Tornike Šengelija je dao 13 poena, Kamar Boldvin 12, Duda Sanadze 11, a Beka Burjanidze 6 uz 7 skokova. Šermadini je doprinio sa 4 poena 5 skokova. Kod Španaca Huančo Ernagomez je imao 13 poena uz 7 skokova, Santi Aldaa je dodao 12, a Danijel Brizuela je bio poslednji dvocifren sa 11 poena.

Kako je tekao meč?

Izvor: MN Press

Od samog starta vodila je Gruzija, završila prvu četvrtinu sa tri poena viška, a i na poluvreme se otišlo sa prednošću. Djeluje da je sve bilo gotovo nakon tri četvrtine kada je prednost porasla na osam razlike i Španci u poslenjih 10 minuta nisu uspjeli da priđu.

Sada selektor Džikić i Gruzija čekaju meč sa Italijom u druigom kolu sa mnogo manje pritiska. dok će Špancima Bosna i Hercegovina i kasnije Kipar biti tu da "ispeglaju fleke.

(MONDO, N.L.)