Luka Dončić još jednom je potvrdio da se uvjek rado odazove pozivu reprezentacije.

Izvor: MN Press

Posle gostovanja u Beogradskoj areni, kad je reprezentacija Slovenije ubjedljivo poražen od izabranika Svetislava Pešića, nastao je veliki broj negativnih komentara. Međutim, to nije bio prvi put da je ovaj tim na meti kritika, a posebno je zanimljivo bilo kada je pre dvije godine baš najbolji igrač ovog tima Luka Dončić bio u centru pažnje zbog pjevanja pjesme "Vidovdan". Međutim, Dončić je još jednom stavio do znanja koliko voli nacionalni tim.

I mogli bi mnogi da komentarišu igru reprezentacije Slovenije, ali Dončiću se nema šta zamjeriti - uvjek maksimalno koncentrisan, privržen i spreman da pomogne timu. Međutim, po ko zna koji put NBA zvijezda je svima morala da stavi do znanja koliko voli nacionalni tim i dres Slovenije.

Slovenija igra u grupi D i prvi meč je na programu u četvrtak od 20.30 sati, a sastaće se sa reprezentacijom Poljske. "Veoma sam uzbuđen što sam ovdje, uvjek mi je zadovoljstvo da predstavljam svoju zemlju. To je lak izbor i ujvek sam ga pravio, bez obzira na sve. Naravno, ako sam povrijeđen, neću igrati, ali ako sam zdrav, uvjek ću igrati. Spremni smo, zajedno u ovome, jedva čekamo da počnemo ", rekao je Luka Dončić.

Luka Dončić imao je svega 18 godina kad je postao šampion Evrope 2017, baš u tom meču Slovenija je pobijedila Srbiju u borbi za zlato, pa je igrač Lejkersa bio upitan da objasni šta se za ovih osam godina promijenilo. "Ne znam, trudim se da se svaki dan poboljšavam. Starim, prošle su još tri godine, ali se za mene nije mnogo toga promijenilo", rekao je Dončić.

Kao što su Nikolu Jokića gledali predstavnici Denvera, tako su se u Poljskoj našli i predstavnici Lejkersa, generalni menadžer Rob Pelinka i vlasnica i predsjednica Džini Bas su tu da podrže Luku."Mnogo mi znači, dug je let, oko 11-12 sati, mnogo mi znači što su ovde da me podrže. Danas smo imali odličan ručak, bilo je sjajno vidjeti ih", zaključio je Dončić.