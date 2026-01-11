Na CES 2026 sajmu humanoidni roboti su se tukli pred publikom, a posjetioci su mogli da uđu u ring i testiraju njihove sposobnosti.

Izvor: YouTube / @interestingengineeringie / @Next-GenGadgets / @threrealhimel

Na Unitree štandu na CES 2026 sajmu u Las Vegasu, humanoidni roboti su bukvalno ušli u ring. Kompanija je napravila mini arenu u kojoj su se G1 roboti prvo tukli međusobno, a zatim je i odabranim posjetiocima bilo dozvoljeno da se oprobaju protiv metalnih boraca.

Snimci izgledaju kao da su ispali iz naučno-fantastičnog filma, samo što se sve dešavalo usred hale, pred publikom.

Jedan od ljudi koji je ušao u ring bio je SkyNews novinar Roland Mantrop, a njegov opis je savršen dokaz koliko je robotika napredovala poslednjih godina.

"Moja prva borba sa robotom počela je loše", napisao je. "Udario sam ga snažno u grudi i osjetio neprijatan trzaj koji mi se vratio uz ruku. Bilo je kao da sam udario u zid od cigle."

Izvor: YouTube / @Interestingengineeringie

Kaže da je tek posle shvatio šta je problem i promijenio taktiku. "Postalo je bolje kada sam počeo da ga šutiram. Zadao sam mu dobar udarac nogom i odletio je unazad, pravo u konopce ringa."

Robot je posle udarca krenuo da gubi stabilnost, ali nije bio u nokdaunu kao čovjek. "Robot se zateturao posle udarca i na kraju izgubio ravnotežu. U tom trenutku bi čovjek vjerovatno odustao, ali roboti su neumorni. Odmah se podigao i bio spreman za još."

Mantrop priznaje da mu je u jednom trenutku sve prešlo u instinkt, iako zvuči brutalno kad se prevede u tekst. "Šutnuo sam ga ponovo. Nisam ponosan na to, ali u svoju odbranu, ili robot ili ja. Nisam mogao da iznevjerim čovečanstvo."

Naravno, poenta demonstracije nije bila da robot pobijedi čovjeka, već da pokaže kako humanoid može da izdrži kontakt, ustane posle pada i nastavi da radi. Mantrop kaže da robot nije imao nikakve šanse da ga pobijedi ili da mu uopšte zada udarac, i da je to djelimično i namjera. Unitree želi da ljudi uživaju u iskustvu, a to znači da u ringu uglavnom izlaze kao pobjednici.

Ono što je zanimljivije od same tuče je šta ovakve scene otkrivaju o humanoidnoj robotici danas. Balans je i dalje najveća muka: G1 može da se podigne i posle ozbiljnog udarca, ali mu fali agilnost i sposobnost da "čita" situaciju u hodu. Kod ljudi je to prirodno, dok roboti tek uče kako da reaguju kada ih nešto izbaci iz ravnoteže.

Istovremeno, ovakvi događaji imaju i drugu stranu: prikupljanje podataka i pravljenje šou-programa koji privlači publiku. Na CES-u se borba odigrala uz ljudskog sudiju, što je cijeloj stvari dalo MMA atmosferu i učinilo da sve izgleda kao pravi meč, a ne obična tehnološka demonstracija.

Ako je suditi po reakcijama u hali, Unitree je pogodio pravo u metu - humanoidni roboti su postali atrakcija kao nikad do sada.