Na CES 2026 sajmu humanoidni roboti su se tukli pred publikom, a posjetioci su mogli da uđu u ring i testiraju njihove sposobnosti.
Na Unitree štandu na CES 2026 sajmu u Las Vegasu, humanoidni roboti su bukvalno ušli u ring. Kompanija je napravila mini arenu u kojoj su se G1 roboti prvo tukli međusobno, a zatim je i odabranim posjetiocima bilo dozvoljeno da se oprobaju protiv metalnih boraca.
Snimci izgledaju kao da su ispali iz naučno-fantastičnog filma, samo što se sve dešavalo usred hale, pred publikom.
Jedan od ljudi koji je ušao u ring bio je SkyNews novinar Roland Mantrop, a njegov opis je savršen dokaz koliko je robotika napredovala poslednjih godina.
"Moja prva borba sa robotom počela je loše", napisao je. "Udario sam ga snažno u grudi i osjetio neprijatan trzaj koji mi se vratio uz ruku. Bilo je kao da sam udario u zid od cigle."Izvor: YouTube / @Interestingengineeringie
Kaže da je tek posle shvatio šta je problem i promijenio taktiku. "Postalo je bolje kada sam počeo da ga šutiram. Zadao sam mu dobar udarac nogom i odletio je unazad, pravo u konopce ringa."
Robot je posle udarca krenuo da gubi stabilnost, ali nije bio u nokdaunu kao čovjek. "Robot se zateturao posle udarca i na kraju izgubio ravnotežu. U tom trenutku bi čovjek vjerovatno odustao, ali roboti su neumorni. Odmah se podigao i bio spreman za još."
Mantrop priznaje da mu je u jednom trenutku sve prešlo u instinkt, iako zvuči brutalno kad se prevede u tekst. "Šutnuo sam ga ponovo. Nisam ponosan na to, ali u svoju odbranu, ili robot ili ja. Nisam mogao da iznevjerim čovečanstvo."
Potukli se ljudi i roboti: Nestvarne scene iz Las Vegasa - evo ko je izvukao deblji kraj
Naravno, poenta demonstracije nije bila da robot pobijedi čovjeka, već da pokaže kako humanoid može da izdrži kontakt, ustane posle pada i nastavi da radi. Mantrop kaže da robot nije imao nikakve šanse da ga pobijedi ili da mu uopšte zada udarac, i da je to djelimično i namjera. Unitree želi da ljudi uživaju u iskustvu, a to znači da u ringu uglavnom izlaze kao pobjednici.
Ono što je zanimljivije od same tuče je šta ovakve scene otkrivaju o humanoidnoj robotici danas. Balans je i dalje najveća muka: G1 može da se podigne i posle ozbiljnog udarca, ali mu fali agilnost i sposobnost da "čita" situaciju u hodu. Kod ljudi je to prirodno, dok roboti tek uče kako da reaguju kada ih nešto izbaci iz ravnoteže.
Istovremeno, ovakvi događaji imaju i drugu stranu: prikupljanje podataka i pravljenje šou-programa koji privlači publiku. Na CES-u se borba odigrala uz ljudskog sudiju, što je cijeloj stvari dalo MMA atmosferu i učinilo da sve izgleda kao pravi meč, a ne obična tehnološka demonstracija.
Ako je suditi po reakcijama u hali, Unitree je pogodio pravo u metu - humanoidni roboti su postali atrakcija kao nikad do sada.