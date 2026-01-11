Alphabet je prestigao Apple po tržišnoj vrijednosti zahvaljujući snažnom rastu i uspjehu u segmentu vještačke inteligencije.

Izvor: SmartLife / Google

Alphabet, kompanija u čijem vlasništvu je Google, zvanično je prestigla Apple i postala druga najvrednija kompanija na svijetu, odmah iza Nvidije. Na zatvaranju trgovanja, Alphabet je imao tržišnu vrijednost od oko 3,89 biliona dolara, dok je Apple ostao na približno 3,85 biliona.

Prednost je dodatno uvećana narednog dana, kada su akcije kompanije Alphabet porasle oko jedan odsto, čime je tržišna kapitalizacija kompanije dostigla skoro 3,94 biliona dolara, dok je Apple pao na oko 3,84 biliona. Ovo je prvi put od 2019. godine da je Alphabet ispred kompanije Apple po ukupnoj vrijednosti.

Glavni razlog ovakvog preokreta je agresivan zaokret ka vještačkoj inteligenciji. Google je u poslednje dvije godine uspio da promijeni percepciju sa kompanije koja kasni u AI trci u jednog od lidera u toj oblasti. Njihovi AI čipovi, poznati kao TPU, postali su ozbiljna konkurencija Nvidiji i već privlače interesovanje kompanija kao što su Meta i Anthropic. Najnoviji AI model Gemini 3 ostvario je vrlo jake rezultate na industrijskim testovima.

Izvor: YouTube / Bloomberg Television

Alphabet je ujedno bio i najuspješnija akcija među takozvanih "Magnificent Seven" tehnoloških kompanija tokom 2025. godine, sa rastom od oko 65 odsto, dok je Nvidia zabilježila rast od 39 procenata. Analitičari očekuju da Alphabet zadrži snažan momentum i tokom 2026. godine.

Apple se, s druge strane, suočava sa izazovima. Kompanija prolazi kroz promjene u vrhu menadžmenta i priprema se za period posle odlaska izvršnog direktora Tima Kuka. Iako Apple postepeno uvodi AI funkcije u svoje uređaje, investitori i dalje čekaju značajan iskorak, posebno kada je riječ o narednoj generaciji Siri asistenta.

I pored velikog rasta, Alphabet je i dalje iza Nvidije, čija tržišna vrijednost iznosi oko 4,5 biliona dolara. U narednom periodu, investitori će pažljivo pratiti koliko će Alphabet uspeti da monetizuje svoja ogromna ulaganja u servere, data centre i kompletnu AI infrastrukturu.

Analitičarka Stejsi Razgon iz Bernsteina ističe da je uspjeh Gemini modela pozitivan signal, ali da se fokus sada pomjera sa samih performansi ka stvarnoj primjeni i zaradi.

Izvor: Telegraf Biznis