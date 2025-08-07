Džejms Tomson, američki košarkaš, potpisao je za Budućnost Voli.

Izvor: KK Budućnost Voli

Riječ je o momku koji igra na poziciji centra (208 cm), ima 30 godina, a dolazi iz Baton Ruža, baš kao i naše posljednje pojačanje Skajlar Mejs, saopšteno je iz kluba "plavih".

Izvor: KK Budućnost Voli

Tomson je u NCAA igrao za Istern Mičigen, gdje je u sve četiri sezone imao dabl-dabl učinak.

Skok igra je nešto što ga krasi i što mu je najbolji adut, budući da je imao sezona gdje je bilježio 11 skokova po utakmici, od čega 4,1 u napadu, što ga je svrstavalo u sam vrh koledž košarke.

Druga stvar koja se nameće su procenti ispod koša, gdje rijetko griješi, a tokom koledža više puta je dobijao nagrade za najboljeg defanzivca MAC divizije u kojoj se Istern Mičigen nalazi.

Nakon NCAA nastupao je u Italiji, Njemačkoj, Izraelu, Rusiji, Francuskoj, Kini, da bi u Budućnost stigao iz Leones de Ponsea (Portoriko), gdje je proveo kraj sezone nakon završene godine u Điangsu-u.

U sezoni 2023/24 branio je boje Samare u VTB ligi gdje je bilježio 9.9 poena uz 7.6 skokova. Imao je dabl-dabl učinak prethodne sezone sa 15.8 poena i 10.9 uhvaćenih lopti.

James, welcome to Podgorica. Welcome to Budućnost Voli!