Upoznajte i Luku Pavlovića, sina Saše Pavlovića, koga navijači Partizana dobro pamte i sa utakmica prije desetak godina.

Izvor: MN Press/Instagram/Sasa3Pavlovic/Screenshot

Kadetska reprezentacija Srbije osvojila je Eurobasket za igrače do 16 godina i to tako što je u finalu više nego dominantno pobijedila vršnjake iz Litvanije. Na kraju, bilo je 99:86 za srpske košarkaše, pa je tako generacija koju predvodi mladi trener Stevan Mijović i te kako obradovala cijelu zemlju.

Već smo polako počeli svi da učimo imena novih heroja, koji će nam - nadamo se - i u narednim godinama donositi uspjehe i medalje sa svih takmičenja, a ono što je zanimljivo je da je među šampiona Evrope i nekoliko imena koja baš "zvone".

Vidi opis Išao s tatom na Partizan, a sad je prvak Evrope: Sašin sin Luka Pavlović je biser naše košarke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/FIBA Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nikola Kusturica je već upadljiv zbog svog prezimena koje dijeli sa slavnim režiserom, ali i zbog MVP igara, dok su pažnju javnosti svakako privukli i Lazar Miličić - sin Darka Miličića - kao i talentovani Luka Pavlović. U pitanju je sin proslavljenog košarkaša Aleksandra Saše Pavlovića.

Ono što je zanimljivo je da je Luka Pavlović još prije desetak godina, dok mu je otac igrao za Partizan, privukao pažnju jer je bio redovan na utakmicama crno-bijelih, tako da su se zajedno 2014. godine radovali i osvajanju Superlige. Podsjetite se toga:

Vidi opis Išao s tatom na Partizan, a sad je prvak Evrope: Sašin sin Luka Pavlović je biser naše košarke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sada je ponosni otac dočekao da njegov naslednik osvoji i prvu veliku medalju u karijeri, i to zlato sa Evropskog prvenstva za kadete u Tbilisiju, a doprinio je sa osam poena u finalu protiv Litvanije.

Izvor: Instagram/sasa3pavlovic

Luka Pavlović je inače rođen 7. avgusta 2009. godine i igra na poziciji plejmejkera, a trenutno je član Partizana. Tokom turnira je imao prosjek od 5,9 poena, 1,4 asistencije i 1,9 skokova, a najbolju partiju odigrao je u četvrtfinalu protiv Turske kada je ubacio deset poena. Imao je solidnu ulogu u ovom timu, uprkos pritisku koje nosi zbog slavnog prezimena.

Ko je Saša Pavlović?

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Aleksandar Saša Pavlović je nekadašnji crnogorski košarkaš koji je karijeru počeo u Budućnosti iz Podgorice, a inače je rođen u Baru. Posle samo tri sezone stigao je do NBA lige gde je bio 19. pik i izabrala ga je Juta, ali se nije dugo zadržao u njoj. Otišao je zato u Klivlend kod Lebrona Džejmsa gdje se svake godine borio za šampionski prsten i imao solidnu ulogu, da bi potom nastupao još za Minesotu, Dalas, Nju Orleans, Boston i Portland, prije nego što će 2013. godine obući dres Partizana. Karijeru je završio u Panatinaikosu 2016.

“Kada se država dijelila sam na novinarsko pitanje za koga bih volio da igram. Rekao sam tada prvo za Srbiju, jer se ona takmičila i učestvovala na Svjetskim i Evropskim prvenstvima i Olimpijskim igrama. Odmah je krenula hajka - da li sam Srbin ili Crnogorac, gdje živim, koja mi je zemlja draža... Rekao sam ‘hvala lijepo i doviđenja’. Podjednako volim i Srbiju i Crnu Goru i ne želim da me neko sreće na ulici i ispituje šta sam pričao, zašto ovo ili zašto ono", rekao je u jednom intervjuu on.

Ko su "orlići", šampioni Evrope?