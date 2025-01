Trener Partizana odgovorio Grku na veliku pohvalu!

Izvor: youtube/printscreen/BC Partizan TV

Trener Partizana Željko Obradović komentarisao je divne riječi koje je o njemu izgovorio Janis Adetokumbo, bivši MVP i šampion NBA lige.

On je nakon utakmice protiv Bruklina priznao da su Baksi odigrali važnu akciju pri izvođenju lopte iz auta, "prepisanu" od Željka Obradovića, kojom je zbunjivao protivnike u Fenerbahčeu. Evo šta je "Žoc" na to odgovorio:

"Jedan od najboljih igrača na svijetu je rekao to što je rekao...", počeo je srpski stručnjak.

"Mi svi sad gledamo neke trenere, na internetu je sve dostupno, nekom se svidi neka ideja, uzme je, ali od ideje do realizacije je dalek put. To smo mi, na primer, večeras radili dobro, igrači su dobro prepoznavali šta bi trebalo da rade u fazi napada, igrači se sami dogovarali koji napad ćemo da zovemo... to je taj automatizam, veoma važan. inače svih tih akcija i napada ima koliko hoćete, sve je to dostupno, bitno je da igrači sprovedu ono što trener nacrta", dodao je Obradović.

Podsjetimo, Adetokumbo je rekao da uživa u toj akciji.

"Ona dolazi od Željka Obradovića iz Fenerbahčea i uvijek nam daje igrača koji je slobodan. Više puta smo je odigrali, tri ili četiri puta i postigli smo poene dva ili tri puta", rekao je Grk.

Pogledajte tu akciju, koju je Obradović u Feneru "crtao" za Jana Veselog i Bogdana Bogdanovića, a koristio je i u Partizanu, uključujući i ovu sezonu.

Giannis Antetokounmpo'dan Zeljko Obradovic övgüsü:



"Bu sete bayılıyorum. Obradovic'in Fenerbahçe zamanından geliyor. Her seferinde biri boşa çıkıyor. Maç sonlarında birçok kez oynadık."pic.twitter.com/QJ7rWgFOsk — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR)January 3, 2025

Obradovićev Partizan ovog petka nije odigrao tu, ali jeste mnogo drugih akcija koje su dovele do furiozne pobjede protiv Makabija u Beogradskoj areni, za evroligaški skor 9-10.