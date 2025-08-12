Asvel se zahvalio Žofiju Lovernju, slobodan je u izboru kluba.

Francuski košarkaš Žofri Lovernj posle tri godine napustio je Asvel, objavio je evroligaš na društvenim mrežama. Tako će iskusni centar koji je bio prvi stranac kapiten u istoriji Partizana biti slobodan u izboru nove sredine.

"Hvala ti Žofri. Nakon tri sezone u Vilerbanovim bojama, za Žofrija Lovernja se okreće nova stranica. Čitav klub ti se zahvaljuje na posvećenosti i dobrom raspoloženju i želi ti sve najbolje u budućnosti!", stoji u objavi Asvela.

Lovernj je ove sezone bio jedan od najboljih igrača Asvela i prosječno je bilježio 11,3 poena, 4,9 skokova i 1,1 asistenciju po utakmici.

Nikada nije krio da želi ponovo da obuče crno-bijeli dres. "Ne osjećam se lagodno da igram protiv Partizana. Jako je emotivno. Hoću da se vratim jednog dana", rekao je Lovernj posle pobjede protiv Partizana.

Partizan traži centra

Crno-bijeli su ovog ljeta doveli trojicu igrača - Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog i Šejka Miltona. Klub su napustili Brendon Dejvis i Balša Koprivica, pa su pojačanja na visokim pozicijama prekopotrebna. Kao potencijalne opcije se spominju Čarls Besi i Oskar Šivbej, dok nema sumnje da bi navijači vrlo rado vidjeli iskusnog Lovernja pod košem.