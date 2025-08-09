Reprezentacija Francuske doživjela je najveći broj "otkaza" pred Evropsko prvenstvo, ali i dalje pretenduje na medalju

Bliži nam se Evropsko prvenstvo, na kojem je Srbija najveći favorit, a kao glavni razlog nameće se i činjenica da su "orlovi" najkompletniji tim. Pored iskusnih individualaca, tu su i važni igrači "sa ulogom", dok u ostalim timovima imaju probleme ne samo sa povredama, već i sa igračima koji prave razliku, a među njima prednjači Francuska. Ipak, svi timovi imaju probleme, a većina njih odnosi se na igrače na centarskim pozicijama.

Reprezentacija Francuske, takođe, važi za jednu od selekcija koja pretenduje na medalju. Ipak, njihov zadatak neće biti lak, ako znamo da neće imati podršku centarske jake linije - Matijas Lesor se oporavlja od strašne povrede koju je doživio na polusezoni u Evroligi, a u timu neće biti i Rudija Gobera, jednog od lidera Minesote.

Već od ranije poznato je da u timu neće biti i Viktora Vembanjame. Mladi i talentovani igrač San Antonija želio je da pomogne ekipi i to je javno iznosio, ali venska tromboza od koje pati spriječila ga je u tome da vodi svoj tim do eventualne medalje. Takođe, Francuska će imati problem i u vidu Evana Furnije, igrač Olimpijakosa imao je izuzetnu sezonu - beležio je skoro 16 poena po meču, uz 2,2 skoka, 2,6 asistencije i pritom krao jednu loptu, ali sad neće moti da pomogne ekipi Federika Fatua.

Ko sve neće igrati na Eurobasketu 2025?

Svetski šampion, reprezentacija Njemačke, takođe će imati izostanke koji će biti bolni za tim. Moric Vagner imao je zapaženu sezonu u dresu Orlanda, bilježio je skoro 13 poena i skoro pet skokova, ali je ukupno odigrao 30 mečeva. Koliko će njegov izostanak u ovom timu biti bolan govori i činjenica da je Vagner bio jedan od najboljih igrača na terenu protiv Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu, ubacio je 16 poena. U timu Aleksa Mumbrua neće biti i Ajzea Hartenštajn, odnosno Maksi Kleber - obojica NBA igrači. Nemačka ne računa i na Dilana Osetkovskog koji je nedavno stigao u Partizan.

Kad je riječ o Litvaniji, ekipi koja tradicionalno dobro igra košarku - ovaj tim neće moći da računa na lidera Sakramenta Domantasa Sabonisa koji je u proseku beležio dabl-dabl učinak u sezoni za nema (19,1 poen i 13,9 skokova). Ovo će biti izuzetno jak udarac na centarskoj liniji za Litvance. Još jedan NBA igrač će izostati, a to je Mats Buzelism iz Čikaga.

Došla je na red i Slovenija o kojoj se toliko pričalo prethodnih dana. Luka Dončić javno je "prozvao" kolege, rekavši da NBA tim kakvi su Lejkersi puštaju svog najboljeg igrača da zaigra na Evrobasketu, a klub poput Olimpije iz Milana ne dopušta Vlatku Čančaru i Džošu Nibu da brane boje Slovenije. Ujedno, njih dvojica su igrači koji će nedostajati Sloveniji da ponovo napravi čudo na Evropskom prvenstvu, naročito Nibo koji je kao stranac bio predviđen da donese mnogo promena u tamošnji tim. Ovakav tim Slovenije trenutno nema mnogo rešenja i akcije gradi zahvaljujući Dočićevom iskustvu...

Kad je u pitanju Italija, ovaj tim ostaće bez Donte DiVinđenca. Prethodno je bilo predviđeno da ćemo "Azure" gledati u najjačem sastavi, ali izostanak igrača Minesote mogao bi da se odrazi na njihov učinak, pošto je u NBA sezoni beležio 11,7 poena. Takođe, u timu Belgije izostaće Tumani Kamara - najbolji igrač ovog tima, koji je u sezoni za nama davao 11,3 poena i hvatao 5,8 lopti.