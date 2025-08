Nevjerovatan rezulat utakmice Srbija - Albaniija na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj

Izvor: MN Press

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina ostvarila je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije, pošto je u Miškolcu deklasirala Albaniju sa nevjerovatnih 94 poena razlike! Konačan rezultat bio je Srbija – Albanija 116:22 (24:8, 32:2, 29:2, 31:10)

Srbija je ovom pobjedom praktično osigurala jedno od prva dva mjesta u A grupi koja vode u narednu fazu takmičenja. U trećem kolu, ekipa trenera Miloša Pavlovića u ponedeljak od 20.00 časova igra protiv Danske, prenio je košarkaški Savez Srbije.

Poslije samo minut igre Srbija je povela 7:0, pa je bilo jasno u kom pravcu će ići utakmica. Fizički dominantnije naše igračice su lako hvatale lopte pod oba koša, pa su često poentirale iz druge ili treće šanse. Već u 4. minutu posle poena Ćosović Srbija je stekla dvocifrenu prednost – 13:2. Do kraja četvrtine nije bilo većih oscilacija, a 16 poena viška prenijeto je u drugu četvrtinu – 24:8.

Punih osam minuta u drugoj četvrtini Srbija nije primila koš. Na drugoj strani je udvostručen broj postignutih poena, pa je serijom 24:0 posle poena Piljević naš tim poveo 48:8. Do kraja poluvremena prednost je uvećana na 56:10.

Sličan scenario je viđen i u trećoj četvrtini. Osam i po minuta Srbija je igrala bez primljenog koša, a poenima Nestorov Srbija je povela 80:10, posle nove serije 24:0.

Tek u poslednjoj četvrtini Albanija je uspjela da postigne dvocifren broj poena, pa je na kraju rezultat glasio 116:22 – 94 poena razlike. Svih 12 košarkašica Srbije se upisalo u strijelce, a trener Pavlović je rasporedio minutažu.

U ekipi Srbije, Đikanović je postigla 14 poena (3 sk), Vesić 4 (3 as), Ćosović 17 (8 sk, 5 as, 6 ukr.l), Dacić 10 (6 sk, 4 as, 3 ukr.l), Piljević 8 (5 sk), Aranđelović 10 (6 sk, 4 ukr.l), Janić 8, Jevtović 9 (8 sk, 3 ukr.l), Vasiljević 2, Nestorov 15 (6 as), Milanović 15 (9 sk), Todorović 4 (4 sk).

Kod Albanki, najviše poena postigla je Danaj – 8.