Luka Dončić je objasnio svoju teoriju da je lakše poentirati u NBA nego u Evroligi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić je već po dolasku u NBA bio zapažen igrač, stigao je kao MVP Evrolige, opet veoma mlad sa svega 19 godina. Slovenac je uvijek bio taj koji je isticao da mu je evropska košarka milija srcu i da uživa da je gleda, sad je objasnio i zbog čega je lakše poentirati u najjačoj ligi na svijetu, nego u najelitnijem takmičenju.

Dončić, Jokić, Adetokunbo - evropski igrači koji neprestano potenciraju na tome da je Evroliga zanimljivija od NBA. Dončić je nedavno pokušao i da objasni zbog čega je to tako, zašto je teže poentirati u Evropi, nego u NBA, a on to uspješno i dokazuje, naročito svojim prosjekom od 28,2 poena, 8,2 skoka i 7,7 asistencija po meču.

"Kada sam imao recimo 15 godina imao sam trenera koji je bio strog prema meni, ali i ostalima. Počeo sam svoje prve treninge sa prvim timom i bio sam uplašen. Bio sam nervozan, ali u nekom trenutku se navikneš", započeo je Dončić priču u podkastu "Mind the Game" sa Stivom Nešom.

"Takmičio sam se kada sam imao 16 godina, tresao sam se, još se sjećam tog trenutka. Zato mi se čini da u Evropi, gledajući Evroligu sada i ranije, više se radi o timu i timskom radu, dok su u NBA drugačija pravila, uvijek sam to govorio. Razlog zašto sam rekao da je lakše postići koševe u NBA je zato što su jednostavno drugačija pravila."

"Imate mnogo više prostora, imate više minuta. To je osam minuta više, sve može da se desi za osam minuta. Dakle, to je samo zbog toga. U Evropi, ako dobijete visokog igrača, kao što je Edi Tavares, on igra u Madridu. Samo ako stoji u reketu, a on može da stoji u reketu i visok je 213 centimetara, teško je postići poen. To je nemoguće. Tamo to ne možete da uradite, jer je to prekršaj od tri sekunde u reketu", bio je jasan Dončić.