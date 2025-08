Aleksej Pokuševski našao se na listi 50 igrača Oklahome

Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

Igrač Partizana Aleksej Pokuševski našao se na listi 50 najboljih igrača Oklahome. Kroz tim aktuelnog šampiona NBA ligi koji se takmiči od 2008, prošlo je 160 košarkaša.

Pokuševski je zauzeo 49. poziciju. Pravila liste obuhvataju dužini vremena koju je igrač proveo u Oklahomi,naravno u obzir su uzete i statistike, uticaj i uspjeh tima dok je košarkaš nosio dres ovogodišnjeg šampiona, kako bi se igrači lakše rangirali. Ovo priznanje dodjeljuje "Oklahoman", lokalni list.

Pokuševski je u Oklahomi bio od 2020. do 2024, a tokom perioda u dresu ovog tima beležio je 7,5 poena, 4,7 skokova i dve asistencije. Uz sve to Srbin je imao i 0,8 blokada, iz igre je šutirao 38,7 posto, a 29,9 posto za tri. Odigrao je 150 utakmica.

Šta su rekli o Pokuševskom?

"Oklahoma je Alekseja Pokuševskog izabrala uz rizik kao 17. pik na NBA draftu 2020. To su bili dani jurnjave za 'jednorozima' u ligi, i bilo je djelića magije kada se gledalo kako 210 centimetara visok krilni centar prenosi loptu po terenu i dijeli asistencije", stoji u opisu o Pokuševskom.

Izvor: Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

"Nažalost, to je iscrpjelo Pokuševskog tokom dvije i po godine provedenih sa Oklahomom. Mučio se da ostane na terenu zbog raznih povreda i izgledao je kao igrač koji teško postiže formu. Pokuševski je u Oklahomi ostao do februaru 2024. kada je otpušten. Zbog solidne statistike, dužinom vremena u Oklahomi i činjenicom da je bio favorit navijača, on pronalazi mjesto na ovoj listi.

Ova lista trenutno obukvata igrače od 50. do 41. mjesta, a pored Srbina na listi su Taj Džerom, Hamidu Dijalo, Tre Men, Darijus Bejzli, Terens Ferguson, Ajzea Robi, Džeremi Lem i Aleks Abrines.