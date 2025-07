Marko Jarić je otišao da vozi bicikl na ulicama Los Anđelesa, a onda je grupa nepoznatih ljudi počela da ga uznemirava.

Izvor: Tiktok/printscreen

Marko Jarić je otišao da vozi bicikl u Los Anđelesu, a onda su ga zaskočili tiktokeri! Dok se rekreirao prvo mu je prišao jedan muškarac i pričao sa njim, a iako nije jasno kakav je bio njihov kontakt jasno je da Jariću nije prijao. Tu su se zadesila dva poznata tiktokera i pružila mu podršku.

"Je l' si u redu čoveče? Žao mi je što si morao da prođeš kroz to. Bog te blagoslovio. Bili smo cijelo vrijeme na tvojoj strani", rekli su Jariću koji je sa biciklom probao da se što pre udalji sa lica mjesta. Pogledajte šta se dešavalo:

Kada su vidjeli ko je ostali u šoku

Nije dugo trebalo dvojici mladića koji očigledno nisu imali pojma na koga su naletjeli shvate o kome se radi. Okupljeni građani su im sugerisali da su upravo vidjeli nekadašnjeg NBA košarkaša.

"Čekaj, on je igrao za Kliperse! To je Marko Jarić, tako kažu! On je igrao za Kliperse! On je kao Jokić, oni kad se povuku iz NBA lige ne žele da ih bilo ko zna", rekli su mladići koji se na tiktoku predstavljaju kao Lejsi i Jugi.

Jarića nastavili da uznemiravaju

"Znam gdje živiš", dobacila je jedna žena Marku Jariću, na šta je on odgovorio prekim pogledom. Rekao je: "Ne budi takva, samo se trudim da budem fin" i nastavio svojim putem.

Ko je Marko Jarić?

Sin legendarnog košarkaša Srećka Jarića uspio je da prevaziđe oca. Nakon početaka u omladinskom pogonu Crvene zvezde igrao je za Radnički iz Beograda, a onda u inostranstvu za Peristeri, Fortitudo i Virtus. U NBA je bio od 2002. do 2009. godine, a onda se povukao nakon igranja za Real Madrid i Montepaski. SA reprezentacijom je osvojo zlata u Istanbulu i Indijanapolisu.

(MONDO, N.L.)