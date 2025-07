Nikola Jokić dođe svakog ljeta u Sombor, ali ne da bi bio na splavovima i žurkama nego da bi se još bolje spremio za narednu sezonu. Zato je od 7 ujutru u treningu.

Izvor: MN Press

Nikola Jokić svaki slobodan trenutak koristi da bude kod kuće u rodnom Somboru, a ako je neko mislio da za vrijeme ljeta samo ide po žurkama i provodi se sa prijateljima - grdno se vara. Upravo tu teoriju srušio je njegov kum Nebojša Vagić koji je otkrio da je Jokiću zapravo svako ljeto radno.

Na društvenim mrežama vidjeli ste ga kako uživa na raftingu na Tari i kako prati konjičke trke, međutim niste vidjeli koliko vremena provodi u teretani. Jednostavno, Jokić nije tip koji to pokazuje javno: "Svi gledaju, kao Nikola je došao u Sombor, pa su tu konji, splavarenje, društvo, ali on sve vrijeme trenira. Posle svake te večeri, mi smo u sedam-osam ujutru na treningu. Bez izuzetaka. I on je bio prvi", ispričao je Vagić za "Meridijan sport".

Nikola Jokić winning even in the off-season.



A horse-racing victory!

pic.twitter.com/0aKhXNNMUg — Katy Winge (@katywinge)July 6, 2025



"Možemo uveče da izađemo, da odemo na koncert, da budemo na Dunavu, ali nijedan trening za 10 godina nismo propustili. Nikola prvi šalje poruku ujutru da li smo krenuli, da li treba da se kupi voda... To su strašni treninzi, tu nema da se ne uradi serija, to su ogromne težine... Ozbiljno trenira i on najbolje zna da ako nema tih treninga, ne može da traje", dodao je kum.

Jokić radi u teretani što niko u Srbiji ne može

This is how Nikola Jokić is getting ready for the next NBA season in his hometown of Sombor!pic.twitter.com/44z8xDLyXZ — Yugobasket (@yugobasket)June 6, 2017



Iako je na početku karijere, zapravo do prije svega nekoliko godina, Jokić važio za "neatletskog tipa" i često mu se zamjeralo da ima višak kilograma, Nebojša Vagić objašnjava koliko se njegov kum "daje" u teretani.

"Šta on radi u teretani, to ne možete da zamislite. To su strašne vježbe", poručuje Vagić: "Sprintevi su, recimo, najgori dio, od njih može da se povraća, a baš prije neki dan me je pitao: "Da li smo bješe trčali 10 puta po 10 dužina, pa smo 15 minuta ležali na podu i nismo ništa rekli?" Jesmo. To nikad niko u Srbiji nije trčao. Najbolji je na svijetu već godinama i ne odustaje", poručuje Nebojša Vagić i dodaje:

"On ima talenat kakav niko nema, ali on je prije svega strašno uporan kao magarac! Zbog toga je ta kombinacija smrtonosna. Takav mentalni sklop... To je kod njega skriveno, ne želi da se vidi. Jasno je da ima čeličnu glavu za košarku. A kada na to dodate jedinstven talenat i tako uporan rad, pa ništa drugo ne može ni da ispadne".

Da li će Jokić igrati za Srbiju na Eurobasketu?

Cijela Srbija čeka odluku Nikole Jokića oko nastupa za Srbiju na predstojećem Eurobasketu, a iako nema još odgovora - čini se da više naginje ka "da". To svakako nije na nekome drugome da kaže, nego samo Jokiću.

"Malo priča, a mnogo radi. Nije mu dovoljno da kaže: ‘Živjela Srbija!’. Postavio je sebi takav zadatak, hoće da uradi velika djela za svoj narod. To mu je bitno. Njegov Sombor, ljudi oko njega... Hoće sve da ih obraduje, da uradi najbolje moguće. On je htio da pobijedimo te Amerikance, hoće i dalje. Sprema se za velika djela", kazao je Vagić i dodao da svojim primjerom i tišinom uvijek gleda da motiviše druge i da se ne žali.

"Njegovo prisustvo reprezentaciju čini mnogo boljom. Primjerom vodi. Kada je najteže na terenu, uvijek je bio tu. On želi zlato, najviše za ovu državu i ne mora niko ništa za to da mu kaže. Želi to da uradi, ne da bi mu neko čestitao, već da uradi nešto za svoj narod", dodao je.