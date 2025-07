Trener Denvera Dejvid Adelman priznao je da je zabrinut zbog minutaže Nikole Jokića. Svjestan je da je to nešto na šta će morati da obrati pažnju u novoj sezoni.

Izvor: MN Press

Nikola Jokić odmara u Evropi dok traje Letnja liga i dok neki novi igrači pokušavaju da se izbore za mjesto u Denveru kada krene nova sezona. Tamo je i novi trener Nagetsa Dejvid Adelman koji prati neka nova lica i gleda ko bi mogao da igra sa najboljim košarkašem na planeti naredne sezone. Dok sve to traje, on je otkrio i da postoji jedan detalj koji ga zabrinjava, a to je velika minutaža srpskog centra.

"Znamo da je za nas najvažnija stvar u sledećoj sezoni da ga pazimo. Da se postaramo da bude najbolja verzija sebe ako budemo imali sreće da dođemo do plej-ofa. Tako da je tačno, postoji zabrinutost. Moramo da pričamo o tome. Moramo da uradimo to na pravi način i to ćemo i da uradimo", rekao je Adelman za "Denver post".

Statistika kaže da je Jokić bio igrač sa petom najvećom minutažom u sezoni za nama što znači da je imao premalo vremena za odmor. Zato će sada tu da budu neki novi igrači i Adelman će da pravi i neke promjene u petorkama, možda bude igrao i sa nižom petorkom bez centra, a u tome bi mogao da pomogne Kem Džonson koji je došao u trejdu za Majkla Portera juniora.

"I Džonson i Porter su odlični šuteri. Kema vidim kao nekoga ko može da bude dobar u akcijama bez lopte što može da nam pomogne. Takođe može i da olakša pritisak na lopti. Imamo Džamala, Gordona i Nikolu koji prevode loptu i kada imamo Kema koji može da igra na obije strane terena, to donosi novi element i novi nivo u našem napadu. Osim košarke i jedan i drugi su sjajni saigrači, pričao sam sa Džonsonom prije neko veče i sjajan je i kao ličnost. Odlično će da se uklopi u svlačionici."

Ko će da igra sa Valančijunasom?

Pošto do sada niko u Denveru nije mogao da priča o Jonasu Valančijunasu, tačnije dok trejd nije postao zvaničan, sada je Adelman otkrio i neke detalje. Objasnio je gdje vidi litvanskog centra i šta očekuje od njega.

"On je snažan centar koji je u prethodnih 10 i više godina pokazao da može da igra na mnogim mjestima na parketu. Kada sam rekao da je on 'centar plejmejker', mislio sam da je neko ko može da igra na protivničkoj strani parketa. Ne mislim da će on da prenosi loptu, već na neke stvari na kojima ćemo raditi sa njim, da igra više uručenja, da bude na određenim mjestima, da ga koristimo kad rivali imaju niže petorke, može da učini druge boljim. Ne pričam o broju asistencija, to mi nije prioritet, već sposobnost da se lopta kreće i da može da ima uticaj kada je na parketu. Veoma sam uzbuđen zbog toga što je kod nas i jedva čekam da se privikne na nas."