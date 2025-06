Danijel Jusup i Tomislav Kabić su u sukobu, a u Zadru su zbog toga počeli da pljušte otkazi.

Košarkaški klub Zadar smijenio je vršioca dužnosti direktora Tomislava Kabića sa te funkcije. Razlog za to je optužba trenera Danijela Jusupa da ga je funkcioner ekipe fizički napao i da mu je prijetio.

Kabić je najavio da će sazvati konferenciju za medije i da će iznijeti svoju stranu priče, a sve je počelo kada je direktor Zadra izdao saopštenje u kome je napao trenera Jusupa. Optužio ga je za "manipulaciju javnošću", a naveo je da treća uzastopna titula prvaka Hrvatske za Zadar "nije uspjeh nego realnost."

Danijel Jusup je istakao da je bio na sastanku sa Kabićem, a da je tokom tog sastanka "njegov fizički integritet bio ugrožen". Takođe je rekao da je bilo uvreda "ispod svakog nivoa".

"Taj sastanak je trajao veoma kratko, zato što je retorika direktora bila kao u ovom njegovom posljednjem istupu u medije. Ta retorika i takav način razgovora se meni ne sviđa i ja sam ustao i rekao da tu neću da učestvujem.To što je direktor meni izgovorio dok sam izlazio iz kancelarije je ispod svakog nivoa. Bio sam u šoku, okrenuo sam se, a čovmek se sa svog stola zatrčao prema meni, stavio ruke iza leđa i glavom krenuo prema meni. Tu je došlo do kontakta glavom. Moj fizički integritet je bio ugrožen. Bio sam u šoku. Povukao sam se, a on je i dalje urlao za mnom. Zaposleni su tamo iskočili iz kancelarije, a ja mu nisam rekao nijednu ružnu reč, samo sam se povukao i otišao", rekao je Jusup.

Danijel Jusup je Zadranin kome je ovo šesti mandat na klupi Zadra. Uspio je 2003. godine da osvoji ABA ligu sa Zadrom, a tri puta je u posljednje tri godine šampion države. Ima četiri hrvatska kupa, a 2019. je sa Širokim osvojio titulu u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Vodio je i Zagreb, Anvil, Bon, Lokomotivu iz Rostova.

