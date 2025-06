Nikola Jokić je veliki ljubitelj košarke Miloša Teodosića sa kojim je igrao u reprezentaciji Srbije, a nedavno je čak i Amerikance učio šta sve on može.

Izvor: YouTube/NBA/Screenshot/MN Press

Miloš Teodosić odlučio je da završi karijeru i povukao se u 38. godini iz profesionalne košarke. Iza njega ostale su brojne medalje i anegdote koje će se godinama prepričavati, a čini se da je zaslužio da u njegove "čarolije" budu upućeni i Amerikanci, kod kojih je doduše i igrao dvije godine, međutim bez naročito ozbiljne minutaže.

Bilo je to dovoljno da ga zapamti Kevin Durent, čuli smo i kako su o njemu pričali i treneri poput Grega Popoviča ili Stiva Kera, dok su Amerikanci dobili lekciju i najvećeg igrača današnjice Nikole Jokića.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Igrali su zajedno u reprezentaciji Srbije, posebno dobru "vezu" imali su na Olimpijskim igrama 2016. godine kada su "orlovi" stigli do srebrne medalje, a Nikola Jokić je odmah posle toga pričao Amerikancima da će Teodosića upoznati i u NBA ligi: "Mislim da Teodosić definitivno može da igra u NBA. On je nevjerovatan košarkaški talenat, a samo je do toga da li će mu dati da igra ili će ga staviti na klupu? Neki se pitaju da li on može da igra ovdje ili ne, ali mislim da je samo pitanje vremena kada će doći", rekao je Jokić "proročki" pred Teov dolazak u L.A. Kliperse 2017. godine.

"Znam da on želi da igra, ne želi da samo sjedi na klupi...", unaprijed im je saopštio, ali to je izgleda olako shvaćeno u Klipersima gdje je Teodosić igrao tek na kašičicu: "Iskreno, svi srpski igrači imaju takve vještine. Takvi su svi srpski košarkaši... I Nemanja Bjelica, koji je vrlo visok može sa loptom ono što rade i bekovi. To je tradicionalna srpska škola košarke!".

Kako je Jokić školovao Amerikance?

Only Nikola Jokic would follow Aaron Gordon’s buzzer-beater dunk with a EuroLeague history lesson



@NBApic.twitter.com/p01l9aUcrc — BasketNews (@BasketNews_com)April 27, 2025

Kada je Nikola Jokić "slučajno" asistirao Aronu Gordonu za pobjedu protiv L.A. Klipersa baš u ovogodišnjem plej-ofu, ispričao je novinarima da nije prvi kome je prošao takav potez. Podsjetio je Amerikance, odnosno bolje rečeno naučio ih, da je Teodosić izveo nešto slično na fajnal-foru Evrolige.

"Ne, ovo nije bilo dodavanje ha-ha. Zapravo, ljudi... Ne znam da li pratite Evroligu, Miloš Teodosić je uradio istu stvar, promašio je, Džoš Čildres je uhvatio loptu i pogodio za CSKA protiv Partizana. Eto, pomoći ću vam da napišete priču", objasnio im je Jokić kome se tom prilikom potkrala jedna greška, pošto je rekao da je to bilo na meču CSKA - Partizan i to nije bilo u meču za titulu prvaka Evrope.

Pogledajte i taj detalj sa meča o kome je pričao Nikola Jokić: