Gazdin sin Džoš Krenke, poznat i kao "škrti milijarder", povukao je potez koji Nikola Jokić nije mogao da sanja. I vrlo moguće da je time trajno uništio vezu sa njim i pokrenuo raspad Denvera.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić trenutno se odmara od naporne sezone u NBA ligi i sigurno se izolovao od svega što se dešava u košarkaškom svijetu i to je možda jedina nada vlasnika Denvera Džoša Krenkea da nije čuo šta je "lupio". Sam od sebe, bez pitanja ili bilo kakvog povoda, Krenke je najavio mogućnost da Denver trejduje Nikolu Jokića, na šta su navijači iskolačili oči.

"Škrti milijarder", kako nazivaju Džoša Krenkea i njegovog oca vlasnika Stena Krenkea, rekao je takođe i da će Denver ponuditi Jokiću novi ugovor ovog ljeta, ali da ne znaju da li će ga prihvatiti, pa se čini i da je ova "upadica" o trejdu bila namjerna. U strahu da će Jokić odbiti Denver, i tako možda poslati poruku vlasnicima da nešto mora da se mijenja, preduhitrio ga je Džoš Krenke i to potezom koji bi mogao čak da uđe u istoriju kao najgorih svih vremena.

Vrlo je moguće da Nikola Jokić ne bi nijednog trenutka iznevjerio Nagetse i ostao bi do kraja karijere u istom klubu, međutim kada vam prvi čovek franšize saopšti da postoji mogućnost da odete - čak i da se to ne desi - menjaju se stvari i "osjećaj u stomaku". I to bi trajno moglo da našteti Denveru, više nema nazad.

Kakav ugovor čeka Nikolu Jokića?

Od 8. jula Nikola Jokić ima pravo da potpiše novi ugovor, odnosno da produži aktuelni, za još tri sezone. Tako bi u te tri poslednje godine ugovora dobio još 212,5 miliona dolara. Ipak, jasno je da Jokić to i ne mora da radi, jer aktuelni traje još dvije godine, pa tako ako bi sačekao ljeto 2026. godine - dobio bi još više novca.

Baš toga se plaši Denver, ne samo jer bi Jokić na neki način "ucijenio" klub da bolje radi, nego i što bi njegov ugovor zauzimao još veći procenat ukupnog budžeta, a već znamo kakve ugovore su dali Mareju, Porteru, pa i nekim rezervnim igračima...

Šta će Denver uraditi ovog ljeta?

Nakon poraza u "majstorici" protiv Oklahome, Nikola Jokić je rekao da Denver nešto mora da mijenja, a vidjećemo da li će ga klub poslušati ili će nastaviti da ga pritiska izjavama poput ove koju je dao Džoš Krenke. Povukli su već određene poteze, za trenera je izabran vršilac dužnosti Dejvid Adelman, stigla su i dvojica generalnih menadžera Tenzer i Volas, očekuje se da Džoš Krenke vuče najvažnije poteze, ali pojačanja? E, tu je zapelo...

Vidjeli smo već da je Hjuston "uzeo" Durenta, da je Boston počeo da mijenja šampionski tim iz 2024. godine, dok Denver i dalje sjedi skrštenih ruku. I to sigurno počinje da nervira Nikolu Jokića.

Za sada je stigao samo mladi Trej Aleksander, koji je igrao u razvojnoj ligi, dok smo vidjeli i dva poteza igrača: Rasel Vestrbuk je "izašao iz ugovora" i vjerovatno će u neku drugu sredinu, dok je Dario Šarić odlučio da iskoristi "igračku opciju" i ostane u klubu, čemu se niko nije obradovao u Denveru.