Jedna osoba pronađena je bez znakova života na terenu škole u Novom Sadu, a prema prvim, nezvaničnim informacijama, na licu mjesta je zatečen pištolj i za sada nema indicija koje bi ukazivale na umiješanost drugih osoba.
Jedna osoba pronađena je bez znakova života na terenu škole u Novom Sadu, potvrđeno je nezvanično.
Prema prvim informacijama, riječ je o nepoznatom muškarcu, a na mjestu događaja pronađen je pištolj. Kako se saznaje, za sada nema dokaza koji bi ukazivali na umiješanost drugih osoba.
Postoji sumnja da je riječ o samoubistvu, ali se sve okolnosti ovog događaja tek utvrđuju.
Nadležni organi sprovode detaljnu istragu kako bi se rasvijetlili svi faktori koji su doveli do ovog incidenta, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja.
(Blic/Mondo)