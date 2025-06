Pomoćni trener Partizana Bogdan Karaičić bio upitan da li će Željko Obradović voditi meč protiv Spartaka u Subotici

Partizan je pred osvajanjem titule prvaka Srbije i imaće šansu da je osvoji u utorak u Subotici. Pod vođstvom pomoćnog trenera Bogdana Karaičića crno-bijeli su poveli u finalu pobjedom protiv Spartaka u nedelju, a zaključno sa tom utakmicom istekla je suspenzija šefu stručnog štaba Partizana Željku Obradoviću.

Kao i u prethodnim mečevima, "Žoc" je gledao utakmicu iz prvog reda kraj terena, a Karaičić je na konferenciji za novinare bio upitan da li će se Obradović vratiti za sledeći meč, kada ima pravo da vodi ekipu.

"Meni je Željko nešto rekao. Obavili smo razgovor posle druge utakmice protiv FMP-a, koji mi je mnogo značio. Rekao mi je neke stvari, uključujući i to i ne bih htio to da dijelim. Mogu samo da mu zahvalim. Posle poraza od FMP-a rekao mi je stvari koje su mi mnogo značile, a to sam prenio i ekipi", kazao je Karaičić na konferenciji za novinare posle utakmice

"Sješćemo sada i pričati, ali za ovo vrijeme koje sam proveo sa Željkom znam da je čovjek od riječi. Tako bih odgovorio na ovo pitanje", dodao je on.

S obzirom na raniju Obradovićevu poruku: "Daj Bože da nikad ne vodim ekipu u tom takmičenju" i na Karaičićevo objašnjenje da je on čovjek od riječi, lako je zaključiti da će njegov asistent voditi ekipu i u "Dudovoj šumi" u utorak.

"Svi smo iznenađeni i mladi, uključujći mene"

Komentarišući utakmicu, Karaičić je rekao da su crno-bijeli iznenađeni svojim dobrim nastupom, u kojem su početkom poslednje četvrtine imali vođstvo od 26 poena.

"Mislim da smo zasluženo pobijedili. Čestitao bih Spartaku i mom Vladi na utakmici i na ponovo lijepom ponašanju. Navijačima na skoro savršenoj atmosferi, uvijek moram odstupnicu zbog nekih stvari da napravim. Ovi momci su zaslužili publiku koja je došla da uživa", izjavio je Karačić.

"Svi, uključujući nas, iznenađeni smo da smo ovako dobro odigrali. Svi smo mladi, uključujući mene koji sam relativno mlad, nadam se da nećemo poletjeti i da ćemo uspjeti da se smirimo i da odigramo najbolje moguće. Naš cilj je od početka da budemo najbolja moguća verzija sebe, ako to bude dovoljno za trijumf rado ćemo ga prihvatiti, ako ne bude iskoristićemo to da napredujemo", dodao je Bogdan Karaičić (40).