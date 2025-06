Vanja Marinković emotivno je govorio posle osvajanja titule regionalnog šampiona.

Izvor: MN Press

Partizanov kapiten Vanja Marinković podigao je šampionski pehar ABA lige u četvrtak uveče, posle pobjede protiv Budućnosti u četvrtoj i odlučujućoj utakmici serije.

"Jako emotivno za mene, ovo je nešto što nikad nisam osvojio i jako mi je drago što sam u tome uspio posle šest godina. Stvarno sam srećan i puno mi je srce", kazao je on u emotivnom obraćanju novinarima posle meča.

Posebnu pohvalu uputio je navijačima na podršci.

"Dobro, hvala im stvarno, ali stvarno su bili sjajni navijači i mislim da su vodili do pobjede i titule, iako smo ove godine imali par puta kikseve kada se napuni hala, protiv Efesa, Madrida u poslednjem kolu Evrolige. Stvarno je bilo spektakularno, mnogo im hvala, puno im znači. To je to, malo slavlje, pa KLS", već misli lider crno-bijelih o borbi za titulu domaćg prvenstva.

"Pitao sam ga da li je spreman da polije Željka"

Ko je predvodio polivanje Željka Obradovića u svlačionici?

"S obzirom na to da smo svi bili blizu... Mislim da je to bio Ajzeja Majk. Pitao sam ga jutros da li je spreman da ga polije, rekao mi je da je spreman. Mislim da je on prvi počeo"

Bio je upitan Marinković i da komentariše utakmicu i seriju za titulu protiv Budućnosti.

"Bila je dobra, mislim da je bila cijela serija sjajna. I Budućnost i mi pokazali smo da smo zasluženo u finalu. Za oko je bila lijepa. Možda poslednjih pet-šest minuta ove utakmice i ne toliko, kada se već znao pobjednik, ali prva, druga i treća utakmica... Imali su sjajnu sezonu i ne bi bilo nezasluženo da su oni osvojili. Na svu sreću, mi smo"

Koliko trijumf znači za sledeću sezonu?

"Znači, zaista znači. Kada završiš sezonu sa pobjedom, uz sve probleme, povrede, loše igre, poraze u Evroligi... Ipak smo izvukli ovu ABA ligu, momci su pokazali karakter. I u drugoj utakmici plej-ofa sa Spartakom, onda protiv Dubaija 1-1, 'brejk' u Morači. Nije lako, ali mislim da smo apsolutno zasluženo osvojili".

"Željko nam nije... Nije to što mislite"

Šta je Željko Obradović rekao ekipi u poluvremenu pa je zaigrala furiozno u trećoj četvrtini?

"Ništa specijalno, iskreno da ti kažem. Dao nam je smjernice u smislu igre. Nije nam 'j...m...", nego nam je govorio kako bi trebalo da igramo. Nije bilo ono što svi mislite da je bilo. Znali smo koliko je sati, znali smo na čemu smo i mislim da smo stvarno ušli u drugo poluvrijeme onako kako nismo ulazili kroz čitave sezone. Ali eto, i nama se nekad vrati i to je to".

Na kraju je Marinković priznao da mu je drago zbog svih saigrača i zbog trenera.

"Kad se osvoji titula stvarno je najnebitnije koliko je ko dao poena, koliko je ko ubacio trojki. Pamti se titula, jubilarna je i svima nama jako bitna. Nekima je ovo prvi trofej u karijeri. Tajrik, Vašington, Ajzeja Majk, stvarno mi je drago zbog njih. Drago mi je i zbog Željka, mislim da i on prolazi kroz razne situacije ove godine, koje vi niste vidjeli, ali na kraju se sve isplatilo i drago mi je"