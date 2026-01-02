Pjevačica Ana Bekuta posjetila je svoje prijatelje, Čedomira Jovanovića i Aleksandra Kosa
Izvor: Instagram/budikraken
Političar Čeda Jovanović nedavno je otkrio da sa Aleksandrom Kosom već neko vrijeme živi u svom stanu u elitnom dijelu Beograda, a kako izgleda njihov zajednički život pokazuju na mrežama.
Čeda redovno kuva i dijeli recepte, a neretko se uput i na zajednički odmor:
Vidi opis
Čeda, Aca i Bekuta napravili kućnu žurku: Političar zaigrao od sreće, a pjevačica im nazdravlja i pjeva
Skloni opis
Izvor: Instagram printscreen/budikrakenBr. slika: 6
1 / 6
Izvor: Instagram printscreen/budikrakenBr. slika: 6
2 / 6
Izvor: Instagram printscreen/budikrakenBr. slika: 6
3 / 6
Izvor: Instagram printscreen/budikrakenBr. slika: 6
4 / 6
Izvor: Instagram printscreen/budikrakenBr. slika: 6
5 / 6
Izvor: Instagram printscreen/budikrakenBr. slika: 6
6 / 6
Ana Bekuta u gostima
Njima je sada u goste došla njihova bliska prijateljica, pjevačica Ana Bekuta, te su napravili pravu kućnu žurku. Pjevalo se, pilo se vino, a Čeda je i zaplesao.
Vidi opis
Čeda, Aca i Bekuta napravili kućnu žurku: Političar zaigrao od sreće, a pjevačica im nazdravlja i pjeva
Skloni opis
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
1 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
2 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
3 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
4 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
5 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
6 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
7 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
8 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
9 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
10 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
11 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
12 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
13 / 14
Izvor: Instagram printscreenBr. slika: 14
14 / 14
Aleksandar je snimao atmosferu iz porodičnog doma dok je u pozadini je bila pojačana Anina pjesma "Svake noći sanjam tvoje oči".
"Ako pričamo o pravim muzičkim kraljicama... Ona uvijek sve ispoštuje", rekao je Aca Kos.
Čeda je sve vrijeme đuskao, dok je Ana sjedela i pila crveno vino te im nazdravljala.
"Srećna Nova godina", rekla je pjevačica, a političar joj je u jednom trenutku poljubio ruku.
Još slika Čede i Ace pogledajte u galeriji:
Vidi opis
Čeda, Aca i Bekuta napravili kućnu žurku: Političar zaigrao od sreće, a pjevačica im nazdravlja i pjeva
Skloni opis
Izvor: Instagram printscreen / coa.kosBr. slika: 5
1 / 5
Izvor: Instagram printscreen / coa.kosBr. slika: 5
2 / 5
Izvor: Instagram printscreen / coa.kosBr. slika: 5
3 / 5
Izvor: Instagram/budikrakenBr. slika: 5
4 / 5
Izvor: Instagram printscreen/budikrakenBr. slika: 5
5 / 5