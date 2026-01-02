logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čeda, Aca i Bekuta napravili kućnu žurku: Političar zaigrao od sreće, a pjevačica im nazdravlja i pjeva

Čeda, Aca i Bekuta napravili kućnu žurku: Političar zaigrao od sreće, a pjevačica im nazdravlja i pjeva

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Ana Bekuta posjetila je svoje prijatelje, Čedomira Jovanovića i Aleksandra Kosa

Čeda, Aca i Bekuta napravili kućnu žurku: Političar zaigrao od sreće, a pjevačica im nazdravlja i pj Izvor: Instagram/budikraken

Političar Čeda Jovanović nedavno je otkrio da sa Aleksandrom Kosom već neko vrijeme živi u svom stanu u elitnom dijelu Beograda, a kako izgleda njihov zajednički život pokazuju na mrežama.

Čeda redovno kuva i dijeli recepte, a neretko se uput i na zajednički odmor:

Ana Bekuta u gostima

Njima je sada u goste došla njihova bliska prijateljica, pjevačica Ana Bekuta, te su napravili pravu kućnu žurku. Pjevalo se, pilo se vino, a Čeda je i zaplesao.

Aleksandar je snimao atmosferu iz porodičnog doma dok je u pozadini je bila pojačana Anina pjesma "Svake noći sanjam tvoje oči".

"Ako pričamo o pravim muzičkim kraljicama... Ona uvijek sve ispoštuje", rekao je Aca Kos.

Čeda je sve vrijeme đuskao, dok je Ana sjedela i pila crveno vino te im nazdravljala.

"Srećna Nova godina", rekla je pjevačica, a političar joj je u jednom trenutku poljubio ruku.

Još slika Čede i Ace pogledajte u galeriji:

Tagovi

ana bekuta Čeda Jovanović žurka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ