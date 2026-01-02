Čeda, Aca i Bekuta napravili kućnu žurku: Političar zaigrao od sreće, a pjevačica im nazdravlja i pjeva

Pjevačica Ana Bekuta posjetila je svoje prijatelje, Čedomira Jovanovića i Aleksandra Kosa

Izvor: Instagram/budikraken

Političar Čeda Jovanović nedavno je otkrio da sa Aleksandrom Kosom već neko vrijeme živi u svom stanu u elitnom dijelu Beograda, a kako izgleda njihov zajednički život pokazuju na mrežama.

Čeda redovno kuva i dijeli recepte, a neretko se uput i na zajednički odmor:

Ana Bekuta u gostima

Njima je sada u goste došla njihova bliska prijateljica, pjevačica Ana Bekuta, te su napravili pravu kućnu žurku. Pjevalo se, pilo se vino, a Čeda je i zaplesao.

Aleksandar je snimao atmosferu iz porodičnog doma dok je u pozadini je bila pojačana Anina pjesma "Svake noći sanjam tvoje oči".

"Ako pričamo o pravim muzičkim kraljicama... Ona uvijek sve ispoštuje", rekao je Aca Kos.

Čeda je sve vrijeme đuskao, dok je Ana sjedela i pila crveno vino te im nazdravljala.

"Srećna Nova godina", rekla je pjevačica, a političar joj je u jednom trenutku poljubio ruku.

