"Obuzeo me je Sveti duh, trajalo je satima": Sale Tropiko progovorio o iskustvu koje ga je zauvijek promijenilo

Pjevač je naglasio da je ovo iskustvo promijenilo njegov odnos prema životu i vjeri.

Izvor: TV Pink / screenshot

Frontmen "Tropiko benda", Aleksandar Cvetković - Sale Tropiko, progovorio je o svom odnosu sa hrišćanskom vjerom.

On je ispričao nesvakidašnje iskustvo,koje mu se desilo u momentu tišine i samoće, koje ga je, kako navodi, podiglo sa dna.

"Ja sam vjernik od malih nogu, ali sam to pronašao u tišini i u osjećaju samoće, apsolutne samoće, kada ne može ni mama, ni tata, ni baba, ni deda, ni sestra, ni djeca, kada ostaneš apsolutno ogoljen i sam, onda više nemaš gdje. I onda se u tom trenutku meni nešto pojavilo, sad, to je možda priča za neki drugi put, ali sam se ja tu bio malo uplašio", ispričao je Sale Tropiko, pa dodao:

"Desio mi se kao neki nagovještaj odozgo i dobio sam neki osećaj obuzimanja, možda Svetog duha ili lične Božje sile u meni. Taj trenutak neke euforije nije bio kratak, nego je bio onako malo duži. Trajao je par sati, iz plača sam ulazio u smijeh nekontrolisano, uopšte nisam znao šta mi se dešava. To je bilo podizanje, zapravo, sa dna, mene samog. Ovako, uzeo me je vjerovatno i samo me digao i rekao: 'E, ti nisi taj, ti si ipak, stvorio sam te za neke druge stvari'. Ali sam baš bio u dnu, dnu, dna."

"Mnogi sveštenici nisu doživjeli ovo što sam ja"

"Onda sam tako pozvao jednog mog prijatelja, oca Đorđa, jer sam bio uplašen, nisam znao šta mi se dešava. Ako me razumiju gledaoci, barem ljudi koji su to možda doživjeli na ovaj način, to prisustvo samog Svetog duha, kako bi mi oni posle toga objasnili šta se meni desilo, uz objašnjenje da se ne plašim i da čak mnogi sveštenici nisu doživjeli taj momenat prisustva, kao što sam ja doživio, i od tada sam tu", zaključio je u podkastu "Kompas".