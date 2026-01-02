logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Obuzeo me je Sveti duh, trajalo je satima": Sale Tropiko progovorio o iskustvu koje ga je zauvijek promijenilo

"Obuzeo me je Sveti duh, trajalo je satima": Sale Tropiko progovorio o iskustvu koje ga je zauvijek promijenilo

Autor Marina Cvetković
0

Pjevač je naglasio da je ovo iskustvo promijenilo njegov odnos prema životu i vjeri.

"Obuzeo me je Sveti duh, trajalo je satima": Sale Tropiko progovorio o iskustvu koje ga je zauvijek Izvor: TV Pink / screenshot

Frontmen "Tropiko benda", Aleksandar Cvetković - Sale Tropiko, progovorio je o svom odnosu sa hrišćanskom vjerom.

On je ispričao nesvakidašnje iskustvo,koje mu se desilo u momentu tišine i samoće, koje ga je, kako navodi, podiglo sa dna.

"Ja sam vjernik od malih nogu, ali sam to pronašao u tišini i u osjećaju samoće, apsolutne samoće, kada ne može ni mama, ni tata, ni baba, ni deda, ni sestra, ni djeca, kada ostaneš apsolutno ogoljen i sam, onda više nemaš gdje. I onda se u tom trenutku meni nešto pojavilo, sad, to je možda priča za neki drugi put, ali sam se ja tu bio malo uplašio", ispričao je Sale Tropiko, pa dodao:

"Desio mi se kao neki nagovještaj odozgo i dobio sam neki osećaj obuzimanja, možda Svetog duha ili lične Božje sile u meni. Taj trenutak neke euforije nije bio kratak, nego je bio onako malo duži. Trajao je par sati, iz plača sam ulazio u smijeh nekontrolisano, uopšte nisam znao šta mi se dešava. To je bilo podizanje, zapravo, sa dna, mene samog. Ovako, uzeo me je vjerovatno i samo me digao i rekao: 'E, ti nisi taj, ti si ipak, stvorio sam te za neke druge stvari'. Ali sam baš bio u dnu, dnu, dna."

"Mnogi sveštenici nisu doživjeli ovo što sam ja"

"Onda sam tako pozvao jednog mog prijatelja, oca Đorđa, jer sam bio uplašen, nisam znao šta mi se dešava. Ako me razumiju gledaoci, barem ljudi koji su to možda doživjeli na ovaj način, to prisustvo samog Svetog duha, kako bi mi oni posle toga objasnili šta se meni desilo, uz objašnjenje da se ne plašim i da čak mnogi sveštenici nisu doživjeli taj momenat prisustva, kao što sam ja doživio, i od tada sam tu", zaključio je u podkastu "Kompas".

Tagovi

Aleksandar Cvetković vjera sveti duh

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ