Novak Đoković je pred kamerama stao u odbranu Nikole Jokića, dao je intervju tokom trajanja Rolan Garosa i rekao ono šta misli o najboljem košarkašu na planeti.

Izvor: Printscreen/YouTube/Bleacher report/DNVR Nuggets

Novak Đoković ide po 25. grend slem trofej u karijeri. Na Rolan Garosu pokušaće da ispiše nove stranice istorije i da još jednom pokaže cijelom svijetu kako to radi najbolji svih vremena. Upravo je unutar kompleksa drugog grend slema sezone dao intervju za američki "TNT" u kom je pričao i o Nikoli Jokiću.

"Nikola, čovječe, obožavam ga. On je heroj u Srbiji, ono šta je uradio u NBA prethodnih šest godina je istorijsko, ja obožavam košarku od kada sam bio mali. To je, istorijski gledano, najveći sport u našoj zemlji. Imali smo mnogo uspjeha, umalo smo pobijedili vas Amerikance prošle godine na Olimpijskim igrama. Na kraju nismo, Stef Kari nas je uništio onim trojkama. Način na koji igra je fenomenalno, uz to način na koji se ponaša u privatnom životu. Ljudi su prvo mislili da je to laž, da ga zanimaju samo porodica i konji, ali to je zaista istina. Ne folira se. Poštujem to, veliki je talenat, ali radi mnogo i ima visoku košarkašku inteligenciju. Dominira pored nevjerovatnih atleta, ponosni smo na to. Podržavamo ga", počeo je Đoković izlaganje.

Nastavio je u jednom dahu da priča o asu Denvera, pa je stao i u njegovu odbranu zbog pritiska sa kakvim se suočava i po završetku sezona.

"NBA sezone dugo traju, uzimaju dosta od njega, uz to imamo skoro svake godine neko takmičenje sa reprezentacijom, Evropsko prvenstvo, Svjetsko, Olimpijske igre i uvijek postoji znak pitanja kod njega i pitaju se da li će igrati. Uvijek postoji debata, ljudi su strastveni oko toga da li će najbolji igrač da igra za reprezentaciju. Mnogo odgovornosti je na njemu, razumijem ga, mnogo je uradio za našu zemlju i za košarku uopšteno, to je nevjerovatno."

Na to košarkaško pitanje nadovezalo se i pitanje o Kobiju Brajantu. O njemu je Nole imao baš dugo izlaganje i pojasnio je koliko mu je značio legendarni as koji je nažalost preminuo, pošto je izgubio život u helikopterskoj nesreći.

"Strast prema sportu i pobjeđivanju, takmičarska nastrojenost i ono šta mi se najviše sviđalo kod njega je to što je uvijek pokušavao da izvuče taj nivo energije i prijateljstva u svoje odnose, ne samo prema meni. Nego i odnos koji je imao prema drugim rivalima, bio je veliki fan fudbala, odrastao je u Italiji, način na koji je nosio tu harizmu, imao je unikatan karakter, zato ga vole ljudi širom svijeta. Kada je u pitanju naš odnos, 2018. godine sam imao operaciju lakta, bio sam van terena, pao na rang listi, vraćao se, promijenio sam mehaniku servisa, bio sam izgubljen, prvenstveno mentalno. Imali smo nekoliko telefonskih razgovora, vidjeli smo se kada sam bio u Americi, pomogao mi je mnogo, pomogli su mi mnogo njegovi savjeti, dao mi je stvari koje su mi olakšale posao. Bio sam u šoku kada sam čuo da je preminuo, ali njegovo zavještanje će zauvijek da živi, taj Mamba mentalitet je i dalje prisutan."