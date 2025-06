Jedna od neizvjesnijih utakmica ove sezone završila se pobjedom crno-bijelih.

Iako je sve slutilo na drugačiji ishod, crno-bijeli su odnijeli pobjedu večeras u Morači.

Naši košarkaši su još jednom pokazali ono što ih je i dovelo do vrha tabele - duh, motivaciju i neposustajanje.

U posljednji minut ušli su sa plus osam (81:73), ali nisu uspjeli da sačuvaju prednost. Produžetak je ipak pripao Partizanu i oduzeo pobjedu plavo-bijelim.

Neizvjesna utakmica, nepodnošljive vrućine u dvorani, nebrojene odluke sudija sa kojima se ni publika ni igrači nisu slagali…definitivno se može reći da je Morača večeras ključala!

Takva atmosfera dovela je i do usijanja među navijačima, te su na samom početku pripadnici obezbjeđenja i policije morali reagovati i izbaciti iz dvorane nekolicinu, a slična situacija ponovila se i kasnije u toku utakmice.

Osim par situacija tog tipa, jedino čime su navijači “ometali” večerašnju utakmicu bilo je gromoglasno navijanje i energija kakvu najviše volimo kod "Varvara" - pobjednička.





Tim Andreja Žakelja je sredinom posljednje četvrtine nekako slomio otpor “crno-bijelih”, došao i do plus devet, a onda imao i pomenutih plus osam – sve je tada bilo spremno za feštu u podgoričkom hramu košarke.

Dva puta je potom za tri poena siguran bio Sterling Braun, smanjio je na 83:78 pa na 83:81, a Kenan Kamenjaš promašio oba slobodna bacanja 10 sekundi do kraja meča. Tada je stvarno počela drama…

Partizan je imao dovoljno vremena da smisli posljednji napad i tu šansu nije propustio, jer je Karlik Džons asistirao prezimenjaku Tajriku koji je lagano poentirao i osigurao dodatnih pet minuta.

Tada kao da ni igrači ni navijači Budućnosti nisu vjerovali da “plavi” mogu da se izvuku iz problema u koji su sami sebe uvukli, pa je produžetak prošao u ritmu koji je želio Partizan.

Druga utakmica je u subotu od 21 sat, a za Budućnost je bitno koliko će moći da računa na pomoć Mekinlija Rajta koji je večeras igrao samo osam minuta.

BUDUĆNOST VOLI - PARTIZAN 88:94 (24:22, 19:13, 18:25, 22:23, 5:11)

Budućnost Voli: Morgan 5, Sulajmon 15, Ilić, Megi 10, Slavković 4, Tanasković 11, Ferel 17, Jovanović 7, Drežnjak, Omić 6, Rajt, Kamenjaš 13.

Partizan: Dejvis 6, Lundberg, K. Džons 12, Nilikina 2, Vašington 2, Koprivica, Marinković 6, Pokuševski, Braun 30, Bonga 12, Majk, T. Džons 24.