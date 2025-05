Jedna od najvećih NBA zvijezda teško optužena za silovanje, prebijanje i mučenje svoje djevojke

Izvor: Profimedia

Velika NBA zvijezda Zajon Vilijamson suočena je sa teškim optužbama za silovanje i fizičko zlostavljanje. Prema pisanju "Dejli mejla", protiv košarkaša Nju Orleans Pelikansa podnijete su dvije tužbe za silovanje, a navedeno je i da se nasilno, kontrolišuće i prijeteće ponašao prema žrtvi.

Engleski novinari imali su uvid u podnesak u kojem su navedeni detalji tužbe koja je podnijeta protiv jedne od najvećih zvijezda NBA lige. "Naš klijent i mi ne želimo da vodimo ovaj spor u medijima", saopšteno je iz advokatske kancelarije koja zastupa Amerikanku Džejn Do, koja tvrdi da je bila njegova bivša djevojka.

Vilijamson i Do su navodno počeli da se zabavljaju 2018. kada je on studirao na Djuku i bio najveći američki talenat. Takođe navodno, ostali su zajedno do juna 2023. godine, kada je već igrao za Nju Orleans Pelikane.

Ona tvrdi da je Vilijams zlostavljao, kontrolisao i prijetio joj kroz čitav odnos, kao i da je to maltretiranje imalo se*sualni, fizički, emocionalni i finansijski karakter. Navodno je košarkaš davio ili gušio svoju djevojku i činio da ona bude uplašena za život.

Branio joj da ode, zahtijevao da imaju odnose

Takođe, navedeno je u tužbi da joj je prijetio tako da se plašila za svoj život, kao i za život svoje porodice.

"Do tvrdi da je Vilijams silovao dva puta nakon što se preselio na Beverli Hils 2020. godine, da bi tamo trenirao u vrijeme pandemije korone. U dokumentima piše da ju je u hotelu 'pokupila' osoba za koju tvrdi da je košarkašev agent i da je dovedena u njegov dom, u kojem on nije bio. Kada je stigao kući, pokušavala je da ode, ali je navodno nazvao uobraženom kučkom i zahtijevao je da imaju odnose", pišu engleski mediji.

Nakon navedene scene Vilijamson ju je silovao, gušio, spriječio je da uzme mobilni telefon i vikao na nju da 'previše priča'.

Drugo silovanje dogodilo se mjesec kasnije, kada je Do rekla Vilijamsonu da želi da ode da posjeti prijateljicu u San Dijegu. Pokušavao je to da joj zabrani, ljutio se na nju i bacao stvari i izazvao njen veliki strah. Povrh svega ju je navodno podigao i bacio na pod, pa je silovao.

Optužen je Vilijamson i da joj je oduzeo mobilni telefon i laptop, da bi spriječio da prijavi šta joj je uradio, a ona tvrdi da to nisu bili izolovani incidenti, već da je to bilo njegovo ponašanje prema njoj, koje je podrazumijevalo napade i silovanja. Njihov odnos prekinut je 2023. godine.

Njegova nova partnerka uhapšena zbog prebijanja

Zajon Vilijamson je nakon toga dobio ćerku sa drugom ženom, Akimomo Lav, koja je uhapšena u aprilu ove godine zbog praćenja, prijetnji i prebijanja žene koja je dovođena u vezu sa košarkašem.

Prijetila joj je na društvenim mrežama i napala ju je u Vilijamsonovoj kući. Policija je tvrdila da žrtva ima posjekotine na licu. Nijedna od njih dvije nije osoba koja je tužila Vilijamsona za silovanje.

Ko je Zajon Vilijamson?

Zajon Vilijamson je krilni centar Nju Orleans Hornetsa, ima 24 godine, visok je 198 centimetara i jedan je od fizički najdominantnijih igrača lige. Od kada je 2019. izabran kao prvi "pik" na NBA draftu imao je česte probleme sa povredama i prekomjernom kilažom, ali je uspijevao da se izbori za status Ol-star igrača, što je bio 2021. i 2023. godine.

Dok pokušava da opravda velika očekivanja koja ga prate još od srednje škole, Vilijamson je suočen i sa ozbiljnim optužbama koja potpuno moraju da bace u drugi plan ono što radi na terenu.