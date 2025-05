KK Crvena zvezde reagovala saopštenjem usmjerenim ka ABA ligi zbog drakonskog kažnjavanja Nikole Kalinića

Izvor: MN Press

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić drastično je kažnjen suspenzijom sa tri utakmice jer je ka navijačima na tribini u hali "Morača" bacio predmete na utakmici Budućnost - Zvezda. Nakon što je ozvaničeno da neće moći da igra u polufinalu ABA lige, a potom ni u eventualnom finalu, klub sa Malog Kalemegdana izdao je oštro saopštenje.

Zvezda je nazvala tu odluku skandaloznom, navela da ona pokazuje namjere disciplinskog sudije Hrvoja Vidana, kao i cijele lige, da Zvezda bude eliminisana iz ravnopravne borbe za trofej.

"Ovo nije disciplinska mjera, ovo su otvoreni linč i sabotaža Crvene zvezde", navedeno je.

Pročitajte saopštenje Zvezde:

"KK Crvena zvezda Meridianbet dobio je u srijedu oko 14 časova skandaloznu odluku disciplinskog sudije ABA lige HRVOJA VIDANA, da je prvotimac crveno-bijelih Nikola Kalinić kažnjen sa tri utakmice neigranja zbog toga što je vratio predmet kojim su sa tribina gađani prvotimci i delegacija Crvene zvezde tokom utakmice polufinala regionalne lige u Podgorici???

Ova odluka sada i jasno pokazuje namjere Hrvoja Vidana ali i cijele lige, da Crvena zvezda bude eliminisana iz ravnopravne borbe za trofej, jer odluka nije donijeta sa ciljem da se disciplinuje igrač koji je napravio prekršaj, već da se nanese sportska šteta jednom od učesnika polufinala regionalne lige!

Ovo nije disciplinska mjera – ovo je otvoreni linč i direktna sabotaža Crvene zvezde!

Koliki je (sada je to jasno), strah od Crvene zvezde, koja se bori sa povredama, brojnim izostancima, suspenzijama, govori i ova sramna “kazna” takozvanog disciplinskog sudije HRVOJA VIDANA. Valjda izostanci Bolomboja, Davidovca, Teodosića… nisu dovoljni da “neko” bude siguran da naš klub nije dovoljno oslabljen, pa je red valjda, kada nisu obezbijeđeni osnovni uslovi za igru u Podgorici OD SAMOG STARTA UTAKMICE (nije bilo opomene za vrijeđanja ni prije početka utakmice, nije ispažnjena hala, niti su zaštićeni igrači od gađanja šrafovima, čašama…vrijeđanja igrača i članova njihovih porodica…) da se kao jedini krivac za haos i lošu organizaciju utakmice u Podgorici – kazni Nikola Kalinić?

Ovim ne pravdamo reakciju našeg igrača, koji je odreagovao na konstantno gađanje sa tribina, i nešto što se ponavlja iz godine u godinu! Ali ne može Nikola Kalinić da bude JEDINI I NAJVEĆI krivac za haos u Podgorici, a ovom “kaznom” on to zapravo jeste postao? Nikola Kalinić, kao i ostatak ekipe, osjetio se ugroženo i nije vidio ni jedan procenat želje da se ekipa Crvene zvezda zaštiti na prvoj utakmici polufinala ABA Lige, ali kao što smo do sada i navikli, ABA Liga se pravi nema i nezainteresovana kada su u pitanju uzroci problema i razlog za neka dalja reagovanja.

Ne pravdamo gest Nikole Kalinića, ali se pitamo – dokle više?! Koliko još igrača treba da bude isprovocirano, gađano, vrijeđano, ismijevano, da bi neko iz lige konačno kaznio stvarne krivce? Ili je jedini zadatak Hrvoja Vidana i ličnih da glume sudije dok zapravo glume izvršitelje tuđih interesa? KK Crvena zvezda Meridianbet i ove sezone čini sve što je u njegovoj moći da sačuva ABA ligu, koja će možda koliko već sjutra postati i zvanično, takmičenje koje nema nikakav takmičarski značaj!

Činimo to svojim postupcima i djelima, a ne praznim pričama i lakim obećanjima. Kao Klub reagovali smo jednom ove sezone, iako nam je i ove godine nesposobna uprava ABA lige, na prvom mjestu komesar za suđenje Srđan Dožai, sportski direktor, disciplinski sudija Hrvoje Vidan - dala u više navrata povoda da se glasno žalimo i negodujemo! Počev od sudijskog tandema koji nam je sudio utakmicu protiv Budućnosti u Beogradu, pa je valjda nakon naših žalbi “nagrađen” delegiranjem za prvu utakmicu u Podgorici?

Hrvoje Vidan, disciplinski sudija ABA lige, nije povod, već posljedica i nećemo dozvoliti da se cijela ABA liga lošim radom krije iza čovjeka koji ove godine čini sve da ugasi ABA ligu!

KK Crvena zvezda je veliki klub, i nećemo dozvoliti nikome (kao što nismo ni do sada) da se igra sa ugledom ovog kluba, i igra sa nama “igrice” valjda smatrajući da ne vidimo i u potpunosti ne razumijemo šta se dešava!

Dosta nam je više da trpimo nerad i odluke onih koji od takmičenja samo uzimaju i ubiraju plodove, koji nisu nikako rezultat njihovog rada.

Zbog svega navedenog, KK Crvena zvezda Meridianbet ozbiljno će preispitati svoj status i poziciju u ABA ligi, i to ćemo pokazati konkretnim potezima o kome će javnost biti vrlo brzo obaviještena", piše u saopštenju Zvezde.