Plavo-bijeli izdominirali protiv Zvezde sinoć u Morači.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odigrali su košarkaši Budućnosti Voli i Crvene zvezde dva dramatična meča u regularnom dijelu sezone, ali na startu polufinalne serije plej-ofa ABA lige nije bilo nikakve neizvjesnosti.

Podgoričani su blistali u Mtel dvorani Morača i rezultatom 104:70 odbranili domaći teren, ujedno stekli meč loptu za plasman u četvrto finale u klupskoj istoriji.

“Prvo čestitike igračima. Mislim da su fokus i energija bili na nivou, kao u prvoj utakmici u četvrtfinalu. Kada ovako igramo možemo protiv svakog, to stalno ponavljam. Mislim da smo kontrolisali utakmicu od početka do kraja, da je bila odlična za gledanje, ali to je tek prva u seriji. Treba da se smirimo, analiziramo i spremimo za sljedeću”, rekao je trener Budućnosti Andrej Žakelj.

Drugi duel na rasporedu je u četvrtak u Beogradskoj areni sa početkom u 20 sati.