Trener crno-bijelih se javno obratio svojim igračima poslije pobjede protiv Dubaija od 30 razlike u polufinalu ABA lige

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizan je dominantno pobijedio Dubai u prvom meču polufinala ABA lige, razlikom od čak 30 poena. Trener crno-bijelih Željko Obradović otkrio je nakon utakmice da je igrače u najavi susreta podsjetio da su pobijedili sva četiri učesnika Fajnal-fora Evrolige, Fenerbahče, Monako, Panatinaikos i Olimpijakos.

"Pred ovu utakmicu rekao sam jednu stvar za koju mislim da je mnogo važna. Bio je Fajnal-for Evrolige, četiri najbolje ekipe u Evropi i sa svima smo imali skor 1-1. Dakle, pobjeđivali smo najbolje timove u Evropi. Finalisti? Pobijedili smo Fenerbahče ovdje, izgubili tamo. Obrnuto sa Monakom, ovdje smo izgubili, a tamo pobijedili. Igrači moraju da shvate da imaju kvalitet, da mogu da igraju protiv svakog. To smo pokazali i dajem vam primjer za to. Moramo da vjerujemo u sopstvene mogućnosti", kazao je Obradović.

Konačnu razliku nije želio da komentariše.

"Najvažnije je da je 1-0. U plej-ofu uopšte nije bitno da li je razlika od poen, 11 ili 20 razlike. Odmah moramo da se okrenemo četvrtku i drugom meču, čeka nas dugačak put. Veoma dobra utakmica kada su u pitanju procenti šuta, odbrana takođe i to je to, čestitam igračima."

Da li je Partizanova igra protiv Dubaija obrazac za kraj sezone?

"Ako smo imali taj procenat šuta, to znači da smo bili strpljivi i da su izgrađeni šutevi. To je najvažnije, selekcija šuta, izgradnja šuteva u odnosu na odbranu koju igra Dubai. Najvažnije da se lopta kreće, da se krećemo bez lopte, u ovom timu ima dosta dobrih šutera. Da koriste to i da se prepoznaju situacije i da ti šutevi budu otvoreni. Mora bolja da bude unutrašnja igra. Imali smo par mismeč situacija..."