Posle pobjede u meču sa Megom na kraju regularnog dijela ABA lige Željko Obradović je otkrio da se njegov tim muči sa nekoliko povreda.

Izvor: Youtube/ BC Partizan TV /Printscreen

Košarkaši Partizana savladali su Megu u poslednjem meču regularnog dijela ABA lige, a trener Željko Obradović je istakao da nije bilo lako igrati utakmicu koja nije imala nikakav rezultatski značaj. Ipak čestitao je svojim igračima posle pobjede i posebno poželio sreću rivalu na startu doigravanja.

"Zadnja utakmica u ovom dijelu sezone koja nije imala neki takmičarski smisao. U tom smislu nije to baš lako odigrati, ali držali smo ozbiljnost sasvim dovoljno da se dobije utakmica protiv tima koji uvijek igra sa najvećom motivacijom protiv nas. Mladi igrači, željni dokazivanja i ove godine su imali dobru sezonu i koristim priliku da im poželim sreću u plejofu. Hvala svim ljudi koji su došli da nas bodre i sada se spremamo za ono što je najbitnije, a to je plejof", rekao je na startu Željko Obradović.

Kapiten Vanja Marinković je bio ubjedljivo najbolji na ovom meču. Jedini dvocifren u timu crno-bijelih dao je 23 poena uz sjajan šut iz igre. "Vanja je odigrao izvanredno pogotovo u prvom poluvremenu i pošto je to utakmica bez nekog takmičarskog značaja bilo je bitno da se da šansa svima. Nekim igračima koji izlaze iz povrede i nisu bili u najboljoj formi da igraju i uhvate ritam. To je bila odluka". prokomentarisao je njegovu partiju Obradović.

A onda je otkrio da situacija pred početak plejofa i duele sa Spartakom iz Subotice nije dobra. Nekoliko igrača je van tima, neki nisu trenirali cijele nedjelje, a jedan je vrlo vjerovatno završio ovu sezonu. Ipak ima nade da se neki vrate na teren do početka mečeva sa Subotičanima.

"Što se tiče situacije naše trenutne nismo baš u najboljoj situaciji jer imamo igrače koji su van tima. Večeras Balša nije igrao jer je cijele sedmice bio bolestan. On se sedam dana nije pojavljivao, danas je prvi put došao u svlačionicu. Tajrik Džouns ima problem sa šakom, nadamo se da će to izgledati bolje i da će početi da trenira. Mali Mitar Bošnjaković je iskrenuo zglob prije nekih 15 dana i praktično je za njega sezona završena. Skoro pa završena, to su neki problemi koje imamo. Mario Nakić takođe ima problem, vidjećemo kako će on da izgleda tokom sedmice tako da je to nešto što utiče na trening, manji brojigrača. Šta god da je, tako je. Spremamo se za Spartak, veoma dobru ekipu i vrijeme je plejofa. A kada je vrijeme plejofa ot znači energija, želja, volja i daješ sve što možeš da daš da nastaviš takmičenje", istakao je Obradović.

Ife Lundberg nije završio ovaj dio sezone u dobroj formi, ali "Arena" mu je skandirala ime i probala da ga podigne na ovoj utakmici. To je primijetio i Obradović i vrlo je bio zadovoljan reakcijom navijača Partizana. "Znate šta, Ife nije igrao zadnje utakmice, jer je imao povredu prsta na zagrijevanju. On je kondiciono mogao da ostane spreman, da trči, ali kontakt sa loptom nije dolazio u obzir. Za to je potrebno vrijeme. Naravno da je veoma pozitivno što su ga navijači podržali i naravno da je veoma važno da podrže ne samo njega nego cijelu ekipu, svakog igrača. Ja sam presrećan zbog toga. On je vrijedan momak koji radi, na njemu je da podigne formu, da vjeruje u sebe kao što ja vjerujem u njega, kao što vjerujem u ovaj tim do kraja", završio je trener crno-bijelih.

(MONDO, N.L.)