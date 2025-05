Veliki derbi regionalne košarke kreće iz Podgorice – Budućnost Voli i Crvena zvezda započinju polufinalnu seriju plej-ofa ABA lige (ponedjeljak, 21h)

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Jedva čekamo da počnemo ovo polufinale. Duga je pauza između četvrtfinala i sada, tako da mislim da smo imali dosta vremena da se odmorimo i pripremimo. Očekujem u ponedjeljak jedan dobar meč, prvo to, sa nadam se punom dvoranom, podrškom koju imamo”, kazao je Žakelj.

Svjestan je slovenački stručnjak da neće biti lako, ali i da neće biti teško posebno motivisati igrače za predstojeće duele.

“Znamo kvalitet Zvezde. Vratili su se neki povrijeđeni igrači. Sigurno je to tim nivoa Evroliga i težak posao za nas. Ali igramo na domaćem terenu, ja sam siguran da motivacije neće nedostajati igračima. Moramo da ispoštujemo dogovor. Lično mislim da ako smo na maksimumu, možemo da igramo protiv njih”.

Ove sezone oba tima slavila po jednom i to na gostujućim terenima.

“U odnosu na prvu utakmicu u Podgorici treba da se diže intezitet u odbrani. Sjećamo se, Nedović je imao dobar dan, ali smo mu i mi dozvolili da se razigra. Tako da sigurno, neki fokus, čvrstina je najbitnija. Puno ima tu faktora, ja mislim da moramo više da se bavimo sa sobom, nego njima”, jasan je Žakelj.

Deset dana je pauze između četvrtfinala i polufinala, ali, što se toga tiče, izgovora nema.

“Igrači bi igrali na svaka dva dana ako je to moguće, kraj je sezone. Ali, nema opravdanja, to je naš posao. Ja mislim da su igrači dobro trenirali i moramo samo to da prenesemo na teren”, zaključio je trener Budućnosti.

Đorđije Jovanović bi mogao da bude jedan od aduta Budućnost Volija.

Krilni igrač je optimistički raspoložen.

- Kreće polufinale protiv Crvene zvezde, imali smo dosta vremena da se odmorimo i pripremimo. Očekujem jaku, motivisanu sa obje strane i tešku na oba kraja terena. Naša prednot je domaći terena, pred našim navijačima, tako da vjerujem da će nam to mnogo olakšati u prvom meču. Mislim da najviše mogvu da odluče ta želja i borba, ko bude više želio pobjedu i ko se više bude trudio. Na nama je da budemo fokusirani od prvog do posljednjeg minuta i da izađemo sa ekstra motivacijom. Pauza je godila ekipi da se odmorii i spremni što bolje. Želio bih da pozovem publiku da dođe u što većem broju, oni su nam bili šesti igrač, vjetar u leđa i sa njima smo nepobjedivi u "Morači" - zaključio je Jovanović.