Crvena zvezda i Partizan će dobiti trogodišnje licence Evrolige, piše dobro obavešteni "Jurohups".

Izvor: MN Press

Izgleda da nema ništa od proširenja Evrolige, ali će srpski timovi Partizan i Crvena zvezda ostati članovi evropske elite. Iako je prvobitno u javnost došla informacija da će elitno evropsko košarkaško takmičenje naredne sezone brojati 20 klubova, sada "Jurohups" javlja da to neće biti slučaj. Novinari ovog portala su u razgovorima sa čelnicima Evrolige došli do informacija o planovima za naredne godine.

Ipak, Crvena zvezda i Partizan će dobiti trogodišnje licence. Kako se navodi u tekstu "Jurohupsa" ubedili su večiti ubedili čelne ljude takmičenja da polako napreduju i da su stabilni klubovi te da mogu da budu partneri makar kratkoročno.

"Evroliga je otvorila kanale komunikacije sa mnogo klubova. Potvrđeno je da postoje razgovori sa Valensiju, Virtusom, Dubaijem i Parizom, dok je Hapoel Tel Aviv pobedom u Evrokupu dobio priliku da igra u Evroligi. Ipak deluje da će uloga izraeskog kluba biti stabilnija jer sve navodi na to da će dobiti trogodišnju licencu. Evroliga ne želi vatromet kao u prošlosti sa nekima, već stabilne timove. Razlog iza ovoga je jasan, timovi moraju biti stabilni u svim aspektima na terenu i van njega.

To se odnosi i na srpske timove Partizan i Crvenu zvezdu za koje se očekuje da će ostati u Evroligi sa trogodišnjim licencama, dok se čeka da se vidi hoće či se to desiti sa Virtusom iz Bolonje i Valensijom. Što se tiče Dubaija ovaj tim bi mogao da krene putovanje do Evrolige kroz Evrokup, ali izgleda sigurno da će tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zaigrati u evropskoj košarci", navodi se u tekstu "Jurohupsa".

Šta se još zna o budućnosti Evrolige?

Vidi opis "Partizan i Crvena zvezda će dobiti licence Evrolige": Gotovo je, otkriven je plan za novu Evroligu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 29 1 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 2 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 3 / 29 AD Izvor: MN Press Br. slika: 29 4 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 5 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 6 / 29 AD Izvor: MN Press Br. slika: 29 7 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 8 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 9 / 29 AD Izvor: MN Press Br. slika: 29 10 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 11 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 12 / 29 AD Izvor: MN Press Br. slika: 29 13 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 14 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 15 / 29 AD Izvor: MN Press Br. slika: 29 16 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 17 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 18 / 29 AD Izvor: MN Press Br. slika: 29 19 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 20 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 21 / 29 AD Izvor: MN Press Br. slika: 29 22 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 23 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 24 / 29 AD Izvor: MN Press Br. slika: 29 25 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 26 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 27 / 29 AD Izvor: MN Press Br. slika: 29 28 / 29 Izvor: MN Press Br. slika: 29 29 / 29

Vrlo je verovatno da će se Fajnal Forovi Evrolige 2027. i 2029. godine odigrati u Abu Dabiju, ali to će se znati nakon što ovogodišnji Fajnal 4 bude završen. Od toga će zavisiti umnogome i sudbina Dubaija i ostalih projekata van Evrope koji žele da se prikljuće.

Što se tiče samog proširenja Evrolige ono je sigurno, ali se neće desiti odmah. Pitanje je vremena i umnogome zavisi od situacije sa ruskim klubovima, ali ono što je sigurno sistem će ostati isti. Navodno se odustalo od promena i prelaska na sistem sa dve divizije kako bi se smanjio broj utakmica. Situacija u Ukrajini i Rusiji se prati, a što se tiče Izraela klubovi će nastaviti da igraju van države i naredne sezone. Naravno ponovo je bilo priče o "engleskom tržištu" i Londonu, ali to je uvek tema koja se na kraju nikada ne ostvari.

(MONDO, Jurohups, N.L.)