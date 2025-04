NBA liga na svom zvaničnom sajtu piše da je Nikola Jokić odigrao sezonu kakva se neće ponoviti, ali ističe da neće osvojiti MVP nagradu nego će ona pripasti Šeju Gildžes-Aleksanderu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

NBA liga svake nedjelje na svom zvaničnom sajtu objavljuje prognozu o tome ko će osvojiti MVP nagradu, a u posljednjem rangiranju pred završetak regularngo dijela sezone - stali su uz Šeja Gildžes-Aleksandera iz Oklahome Sitija. Kanađanin je svakako važio za najvećeg "izazivača" Nikole Jokića, a čini se da je potpuni raspad sistema u Denveru, gdje je trener Majkl Meloun otpušten poslije sukoba sa Kelvinom Butom, značio i da je ovo kraj borbe za Somborca.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Čestitamo Šeju Gildžes-Aleksanderu iz Oklahoma Siti Tandera", navode iz NBA lige uz poruku da je odluka "kovertirana" i da Kanađanin može da računa da je osvojio svoje prvo MVP priznanje, iako je i Jokić vrlo lako mogao da pobijedi, da je imao uz sebe tim.

"Pobjednik je onaj koji održava visok nivo igre, izdržava napore 82 utakmice dugačke NBA sezone, pojavljuje se iz večeri u veče, nadmeće se s najboljima i pomaže svom timu da pobjeđuje. Nisu svi građeni za tako nešto. Na vrhu MVP ljestvice ima mjesta samo za jednog igrača, i iako su se lica mijenjala od oktobra do aprila, istina na kraju ispliva. Čak i u ovako neizvjesnoj trci kao što je bila ona u sezoni 2024/25 - pobjednik je zaista zaslužio nagradu. To je Šej", navodi se.

Šta je NBA liga rekla o Jokiću?

Nikola Jokić košarkaš Denvera

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dobro znamo da Jokiću nedostaju samo još četiri asistencije do kraja sezone kako bi imao tripl-dabl prosjek, međutim to neće biti dovoljno za MVP nagradu.

"Istorija će s najvećim poštovanjem gledati na ovog drugoplasiranog, prije svega zato što Nikola Jokić s pravom može da se smatra najboljim 'vicešampionom' svih vremena. Bar sa statističkog aspekta, jedini koji može da se poredi jeste legendarni Vilt Čemberlen u sezoni 1961–62, kada je bilježio 50,4 poena i 25,7 skokova po meču", podsjećaju iz NBA lige i dodaju šta je sve Somborac uradio ove sezone.

"Jokić će sezonu završiti među prva tri igrača po broju poena (3. mjesto), skokova (2. mjesto), asistencija (2. mjesto) i ukradenih lopti (izjednačen za 2. mjesto). To je zapanjujuće. To niko do sada nije uspio. Takođe će prosječno imati tripl-dabl učinak i predvodiće ligu po broju tripl-dablova sa 33 u sezoni. Uz to, biće među 25 najboljih šutera za tri poena".

"Ko to radi? (Odgovor: Niko drugi.)", navodi se uz poruku da ono što je uradio Jokić vjerovatno niko neće.

Zašto je Šej onda MVP?

Kanadski košarkaš Šej Gildžes-Aleksander.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Osnovni razlog su rezultati Oklahome pošto je u pitanju najbolji tim Zapada, za razliku od Jokićevog Denvera koji može da se plasira od trećeg do osmog mjesta. Takođe, Šej je najefikasniji igrač ove sezone i prosječno bilježi 32,7 poena, 6,4 asistencija i pet skokova po meču.

"Niko neće zamjeriti što je osvojio MVP nagradu. Bio je ozbiljan kandidat i prošle sezone, a sada je jednostavno nadogradio svoju igru i odigrao još bolju sezonu. Njegov uticaj je vidljiv svuda na terenu - i jasno se ogleda u vrhu tabele", zaključuje se.