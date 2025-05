Centri Oklahome nisu mogli nikako da zaustave Nikolu Jokića na šestom meču plej-of serije.

Izvor: X/NBA/printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je sjajan u šestom meču plej-of serije između Denvera i Oklahome! Poveo je svoj tim do pobjede (119:107), bio nadomak tripl-dabl učinka i najavio da se momci iz Kolorada neće predati ni u majstorici koja se u nedelju igra na terenu najboljeg tima Zapadne konferencije.

Biće teško savladati Oklahomu na gostovanju, ali Nikola Jokić zna rešenje za to - otkrio je kako da igra protiv njih, a kada dobije pomoć saigrača poput one Džulijana Strotera, Nagetsima je teško da izgube. Naravno, podrazumijeva se da Jokić odigra jednu od svojih uobičajenih partija, onu kada mu sve na terenu polazi za rukom, a ne mogu da ga zaustave ni dvojica. Oklahoma je to probala sa Četom Holgremom i Ajzeom Hartenštajnom, ali nije uspela.

Dvojica centara Oklahome našli su se u reketu pored Nikole Jokića, koji je uspio da ih fintira i postigne lake poene. Djeluje gotovo nezamislivo, ali su obojica naseli na istu fintu, pa je čak i NBA liga morala svetu da pokaže šta to Srbin radi svojim rivalima na terenu. Ovako je to izgledalo:

Joker never in a rushpic.twitter.com/K0s18IR3DP — NBA (@NBA)May 16, 2025

Kako je Jokić odigrao protiv Oklahome?

U pomenutoj akciji Nikola Jokić se izborio za loptu, a zatim postigao dva od svojih 29 poena. Bio je drugi najbolji poenter utakmice, odmah iz Šeja Gildžes-Aleksandera, ali je Kanađanina nadmašio u drugim parametrima. Srpski košarkaš imao je 14 skokova, osam asistencija, dvije ukradene lopte i jednu blokadu, a Oklahoma nije uspjela da pronađe rešenje za njega.