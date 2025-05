Fantastična partija Nikole Jokića u šestom meču Denvera i Oklahome.

Košarkaši Denver Nagetsa izborili su se za majstoricu protiv Oklahome - pobijedili su u šestom meču (119:107) i imaće priliku da velikog favorita iznenade na gostujućem terenu.

A znamo da kad je bitno, Nikola Jokić odigra na maksimumu! Tako je, između ostalog, bilo i u šestom meču plej-of serije između Oklahome i Denvera. Srpski košarkaš bio je najbolji pojedinac tog susreta, iako je njegov veliki rival Šej Gildžes-Aleksander postigao nekoliko poena više.

Uostalom, tako je izgledao i cio ligaški dio sezone. Šej Gildžes-Aleksander igrao je sa boljim saigračima i postizao nešto više poena, a Nikola Jokić radio je sve što treba kako bi Nagetsima donosio pobjede. Na šestoj utakmici u seriji uspio je u tome, pa će do sedmog meča ponovo cio svijet pričati o Jokićevoj impresivnoj partiji!

Kako je Jokić odigrao protiv Oklahome?

Nikola Jokić je meč završio sa 29 postignutih poena, 14 skokova i osam asistencija, a imao je i dvije ukradene lopte i jednu blokadu. Bio je sjajan u šutu, pošto je sa linije penala imao 10/12, a iz igre 9/14. Primjera radi, Džamal Marej je imao isti broj pogodaka iz igre, ali i čak pet uzetih šuteva više. Pogledajte kako je Jokić odigrao:

Sjajna partija Nikole Jokića za pobedu. Izvor: YouTube/DenverNuggets

Malo je falilo Nikoli da upiše još jedan plej-of tripl-dabl, ali je i ovako to bio spektakularan meč srpskog košarkaša. Dijelio je asistencije u ključnim momentima - poput one za Kristijana Brauna u "punom" reketu, a i pogađao je kada je bilo najbitnije. Uostalom, upravo su njegovi poeni sa linije penala u poslednjem minutu razoružali Oklahomu i pokazali joj da neće moći do preokreta.