Emotivan snimak Nikole Jokića i kćerke Ognjene nakon utakmice Denvera. Kada ju je vidio, košarka ga više nije zanimala.

Izvor: Instagram/nba

Srpski košarkaš Nikola Jokić ima veliki broj medijskih obaveza poslije svake utakmie Denvera i trudi se da uvijek izađe u susret novinarima i NBA ligi, pa je tako bilo i poslije pobjede nad Oklahomom za vođstvo 2:1 u seriji. Međutim, postoje stvari koje su za njega mnogo važnije i prekinuo je intervju čim je čuo da ga doziva njegova kćerka Ognjena.

Dok je Jokić izlazio sa utakmice i pričao o tome da je da njegova ekipa "voli utakmice u kojima ima šansu da pobijedi, prospe je i onda opet dođe do pobjede", čuo je glas kćerke Ognjene koja je stajala sa strane i vikala: "Tata".

Od tog trenutka Jokića više nije zanimalo da hvali partije Arona Gordona i Džamala Mareja, samo ga je interesovala njegova nasljednica koja je odmah pokazivala neki zanimljiv predmet koji joj je okupirao pažnju, o čemu su pisali i američki mediji.

"Šta ti je to? Da te nosim?", rekao je ponosni tata i potom podigao Ognjenu, a vidjeli smo i da ima posebne farmerice "Jokić".

Šta je Jokić pričao o kćerki i sinu?

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Emotivan snimak Nikole Jokića i kćerke Ognjene samo je jedan u nizu koji smo vidjeli od kada ga ona prati na utakmicama, a jedna od najlepših scena viđena je 2023. godine kada mu je bila u naručju prilikom podizanja šampionskog pehara NBA lige. Redovno je na tribinama sa ženom Natalijom, dok je od skoro povremeno prisutan i sin Ignjat.

"Imati porodicu i djecu je velika sreća, velika radost, mnogo lijepih sjećanja. To je posao od 24 sata, posebno za majku. Ja mogu da pobjegnem i da igram utakmice u gostima, ali majke imaju praktično posao od 24 sata dnevno. Veoma sam srećan i zahvalan Nataliji i što je imam. Ona ima najvažniji posao na svijetu", rekao je Nikola Jokić nedavno u jednom intervjuu.

"Starije dijete ide u školu gde je engleski glavni jezik. Moji nećak i nećaka su odavde, majka im je iz Amerike. I oni pričaju engleski takođe. Moje mišljenje je da moram da naučim djecu da pričaju srpski. Moraju da pričaju srpski".

"Mislim da je to nešto što je jako bitno. Iako sam strog i mislim da ću biti možda loš tata u nekim trenucima, ali mislim da je to veoma važno i za mene i za njih i da će to biti veoma dobro za njih", dodao je uz osmijeh srpski košarkaš koji nije nagovijestio da li želi još djece.