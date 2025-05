Nikola Jokić promašio 10 trojki, ali njegov tim ipak je pobijedio Oklahomu u totalnoj drami. Eron Gordon ponovo heroj.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi pobijedili su Oklahomu 113:104 posle produžetka i sada vode 2-1 u polufinalnoj seriji plej-ofa Zapadne konferencije. Nikola Jokić imao je veoma loše šutersko veče (0/10 za tri poena), ali ni promašaji, ni čak osam izgubljenih lopti nisu ga natjerali da odustane, već je u završnici produžetka dao veliki doprinos trijumfu za vođstvo. Završio je meč sa 20 poena, 16 skokova, šest asistencija i osam izgubljenih lopti, uz šut iz igre 8/25.

Njegov saigrač Eron Gordon ponovo je bio heroj Nagetsa jer je 28 sekundi prije kraja četvrte četvrtine dao trojku koja je donijela produžetak i oduzela Oklahomi pobjedu. Tanderi na nju nisu imali odgovor sve do kraja utakmice, jer je najprije Šej-Gildžus Aleksander promašio težak šut za pobjedu na manje od tri sekunde do kraja, potom je i Jokić promašio šut za trijumf u poslednjim trenucima, pa je meč otišao u dodatni period. U njemu uopšte nije bilo drame.

Oklahoma je u produžetku iznenađujuće igrala u napadu na Ajzeju Hartenštajna, nekadašnju Jokićevu rezervu, iako je u svojim redovima imala večeras odličnog Džejlena Vilijamsa (32 poena). Donekle očekivano, to joj nije donelo rezultat, dok su na drugoj strani Džamal Marej (27 poena), Eron Gordon (22), Majkl Porter (21) i Nikola Jokić (20) pokazali Tanderima zašto je ligaški dio sezone jedna stvar, a plej-of sasvim druga.

Šampioni NBA lige 2023. pokazali su upravo to, šampionsko iskustvo kada je bilo odlučujuće, dok Tanderima nije pomogla ni uobičajeno preagresivna odbrana, koja je opet prelazila granicu faula i opet je prečesto bilo dozvoljeno da se sa njom izvuku. Ni "batinanje", ni Jokćievo loše veče, ništa od toga nije bilo dovoljno Oklahomi, koja u nedelju mora da "brejkne" Nagetse u gostima da ne bi bila suočena sa uzastopnim meč-loptama za plasman Denver Nagetsa.

Prvi meč u dvorani Nagetsa donio je uzbudljivu završnicu i jako lošu šutersku noć za Nikolu Jokića, koji je promašio prvih 10 šuteva za tri poena, poslednju pri neriješenom rezultatu 97:97, na tri minuta do kraja.

Do tog momenta, Jokić je ipak ubacio 16 poena, uz 15 skokova, pet asistencija i čak osam izgubljenih lopti. Za to vreme, Džamal Marej bio je efikasniji sa 25 poena, Majkl Porter takođe sa 18 (4/5 za tri), a i Eron Gordon, sa 17 poena (3/5) za tri.

Predvođena odličnim Džejlenom Vilijamsom (30 poena za 19 šuteva iz igre) u poslednjoj četvrtini, Oklahoma je odigrala izuzetno agresivno, kako i inače igra, i to do te mere da su joj i sudije u takvoj situaciji gledale kroz prste i dopuštale čak i očigledne prekršaje. Upravo je Vilijams ubacio trojku za vođstvo gostiju 100:98 na 1:45 sekundi do kraja, posle ofanzivnog skoka koji je u tim trenucima bio veliki problem za domaće.

Podsjetimo, u prva dva meča u Oklahomi oba tima ostvarila su po pobedu, pa je skor u seriji pre selidbe u Denver bio 1-1. Četvrti meč biće odigran u nedelju od 21.30 čas.