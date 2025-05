Patrik Komninos, izvršni direktor FIBA Lige šampiona, govorio je o budućnosti tog takmčenja

Izvor: MN Press

Dan uoči finala FIBA Lige šampiona, Galtasaraj - Unikaha (nedelja, 19 časova), prvi čovjek tog takmičenja Patrik Komninos ambiciozno je govorio o daljim planovima. Nakon prelaska Albe iz Evrolige pod okrilje FIBA nakon skoro četvrt vijeka, svi sa velikom pažnjom prate sledeće korake krovne košarkaške organizacije.

"Mnogi su prelazili (poput Albe iz Evrolige u LŠ). U finalu sjutra imamo dva tima koja su se takmičila u Evroligi, kojima je to tradicionalno bio i cilj. Ali, Galatasaraj i Unikaha su napravili tranziciju i sada imaju benefit. Liga šampiona nudi takmičarski sistem, to odgovara ligama koje su zahtjevnije. Vidite kako Unikaha i Tenerife igraju u domaćoj ligi. Mi želimo da domaće lige budu jake, da produciraju ne samo dobre timove već i igrače. Moramo to da čuvamo. To je i FIBA obaveza, da razvija sport. Alba, Unikaha, Galatasaraj…to prepoznaju", rekao je on, a prenio Meridian sport.

Da li će nestati Liga šampiona kada NBA pokrene novo takmičenje?

"Liga šampiona neće nestati. To vam kažem sa sigurnošću. I imaće značajnu ulogu u novom eko-sistemu. Predstavljaćemo većinu evropske košarke, ne zaboravite da su vlasnici Lige šampiona između ostalih nacionalne lige, kao i federacije. Moramo da pazimo njihova prava. Moramo da održimo snove timova da igraju vrhunsko takmičenje. Da privučemo investicije. I da održimo otvoren prolaz za sve. To se nije razvijalo u diskusijama sa Evroligom, sada je tu NBA, ali poruka je ista. Predviđam bolje dane."

"Pobjedniku oko milion eura"

Čelnici Galatasaraja su se hvalili da su finansijski napredovali od ulaska u Ligu šampiona.

"Pobjednik finala će zaraditi oko milion eura. To je značajno za sve, pokriva veliki dio budžeta. Timovi koji dođu do vrha, trebalo bi da budu nagrađeni. U budućnosti, predviđamo da može da bude samo bolje. Da će u novom ekosistemu, sa komercijalnim pristupima, biti još većih prihoda za naše timove. Da će svi željeti da plate da gledaju košarku. Grčka ima jedan od najboljih komercijalnih ugovora kada pričamo o vrhunskoj košarci. Ali moramo u Njemačku, Englesku, Španiju, Francusku… Da uhvatimo gledaoce koji su gladni vrhunske košarke, a svi zajedno nismo uspijevali u tome. Na terenu nema dileme da je ovaj proizvod odličan, pričam i o Evroligi, BCL, Evrokupu, FIBA Evropa kupu… Sve je impresivno. Ali, na kraju brojke na računima nisu – ni za klubove – ni za ekosistem. Vidimo poslovanja klubova u Evroligi", kazao je Komninos.