Željko Obradović prokomentarisao je odluku ABA lige oko kalendara utakmica četvrtfinala.

Izvor: AS/© MN press, all rights reserved

Partizan je pobijedio Spartak (100:75) i poveo je 1:0 u četvrtfinalu plej-ofa ABA lige, međutim sve do idućeg petka čekaće na eventualni plasman u polufinale. Rasporedom ABA lige, predviđeno je da se revanš u "Dudovoj šumi" igra tek 16. maja, a komentar na ovu temu dao je i Željko Obradović.

"Zašto je razvučen plej-of? Pitanje je na mjestu, neuobičajeno je", kazao je Željko Obradović koji bi takođe više volio da njegova ekipa odmah može na teren i da u ritmu "ovjeri" plasman u polufinale.

"Čudno je da se plej-of igra na ovaj način i da se čeka sedam dana. Ne znam koji su razlozi, pretpostavljam da je to što timovi igraju domaća prvenstva. Nije uobičajeno, čekati sedam dana... Obično se igra na dva-tri dana, ali tako je odlučeno i šta da se radi", dodao je Obradović.

Osvrnuo se Obradović i na sve češće komentare da je manje interesovanje za ABA ligu ove sezone, da li možda baš zbog toga što pobjednik više nema direktno mjesto u Evroligi?

Vidi opis "Pitanje je na mjestu, neuobičajeno je": Željko Obradović i sam iznenađen pravilom ABA lige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

"To o interesovanju ćemo imati odgovor kad krenu ostale utakmice. Ovo je tek četvrtfinale. Posle toga će se ipak vidjeti kakvo je interesovanje u polufinalu i finalu. Vidjećemo. ne mogu ja da odgovorim na to pitanje. To je za ABA ligu i Evroligu zašto je donijeta takva odluka, nema tu šta da se komentariše mnogo", poručio je Obradović.

Takođe, Obradović je pored pohvala na račun Lundberga, Nilikine i Vašingtona, želeo da ukaže i na još jednog igrača Partizana koji je odigrao dobar meč protiv Spartaka, ali nije bio u prvom planu: "Iskoristio bih samo priliku da osim Lundberga, Nilikine i Vašingtona takođe pohvalim Pokuševskog. Njegova statistika je izvanredna. On je momak koji trenira iz dana u dan, igra sve bolje i bolje i baš me raduje", zaključio je trener Partizana koji je ispričao i da je sezona završena za Nakića.