Ilon Mask joj iz Republike Srpske, a Egipat srpski: Ko je bila Jovanka Jolić, jedan detalj iz biografije je misterija

Čuvena internet zvezda i teoretičarka zavera Jovanka Jolić iznenada je preminula 4. januara.
Vijest da je umrla Jovanka Jolić, popularna internet teoretičarka zavjera, šokirala je domaću javnost. Jovanka je preminula 4. januara, a sahrana je zakazana za 10. januar na groblju Lešće.
Od nje se masovno opraštaju na mrežama, a mnogi i dalje ne vjeruju da je zaista preminula.
Ne znam da li je ovo istina ili ne, osećam pomalo tugu jer ipak je ona od svih teorija zavera napravila sprdnju.pic.twitter.com/55oC3VjRex— Kristal Pućenje Ubija (@_clapper_)January 6, 2026
Prvo što su nam uzeli, uzeli su nam Egipat, i to je žalosno, to je jedna pogubna činjenica za srpski narod.
Da li je Eva imala krljušti? Jeste. Da li je Adam imao krljušti? Jeste. Jesu to bila ljudska bića? Zašto nigdje tokom istorije nije zabilježeno da su Srbi imali krljušti?
Atlantiđani su imali labaratorije u kojima su proizvodili, recimo, crnce, Jevreje, Kineze itd.
Tramp je potomak Karla Velikog, a Karlo Veli Aleksandra Makedonskog...
Perun je spustio 80 miliona Srba, čija je genetika od sva četiri plemena prije toga. I to vam je bilo u Hiperboreji
Kinezi su počinili najveći genocid nad srpskim narodom i taj Kineski zid, ispod Kineskog zida su milioni srpskih kostiju.
No, ko je zapravo bila Jovanka Jolić?
Ona se u javnosti predstavljala kao stručnjakinja za konspirologiju i politička aktivistkinja, ali i kao istoričarka umjetnosti i istraživačica.
Zvijezda mreža postala je svojim kontroverznim izjavama i stavovima i teorijama zavjera o kojima je otvoreno pričala, a koje su se zasnivale na djelovanju takozvane "duboke države".
Njene tvrdnje bile su često neutemeljene i zasnovane na Facebook tvrdnjama i "anonimnim dojavama" poput da je Ilon Mask iz Republike Srpske, a ova izjava postala je hit na mrežama.
- Ilon Mask je iz Republike Srpske, ako se ne varam?! Negdje sam pročitala da je mijenjao ime i prezime, i da je iz Republike Srpske, da nije mogao da uspije ako ne promijeni ime i prezime. To znači da pripada plemenu koje mijenja imena i prezimena kada ide iz jedne države u drugu - izjavila je Jolićeva tokom gostovanja na jednom od Jutjub kanala.
Takođe, u svojim javnim nastupima, ona često pominje Vatikan i Jevreje kao dio globalne zavjere protiv Srba. Jedna od viralnih izjava je bila i da je Egipat bio dio Srbije, te da su nam ga "uzeli".
Njene izjave i stavovi su naišli na kritike i bili su predmet analiza organizacija koje se bave provjerom činjenica.Izvor: Printscreen/Youtube/BALKAN INFO - Zvanični kanal
Jolićeva je često bila gost na alternativnim medijskim platformama, gdje je svoje teorije predstavljala široj publici.
Misterija obrazovanja Jovanke Jolić
Iako se Jovanka Jolić predstavljala kao istoričarka umjetnosti, nema potvrđenih informacija o njenom obrazovanju ili akademskoj karijeri.
Medijski izvori ne pružaju podatke o fakultetu koji je završila, čime se poništava njena kvalifikacija za oblasti koje je navodno proučavala.