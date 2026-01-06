Kako se pravilno čestita Božić? "Mir Božji" zbunjuje mnoge, a pravilo je jasno

Mir Božji, Hristos se rodi! Da li smo pravilno napisali?

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Božić je jedan od najvećih i najradosnijih hrišćanskih praznika, koji proslavlja rođenje Isusa Hrista. Pravoslavni vjernici ga slave 7. januara po Julijanskom kalendaru, a ovaj dan se tradicionalno provodi u krugu porodice, u molitvi i veselju.

Najpoznatiji božićni pozdrav je: "Hristos se rodi", na koji se odgovara "Vaistinu se rodi". Ovaj oblik pozdrava, prema crkvenim učenjima, koristi se tokom cijelog božićnog perioda, od 7. januara pa sve do Bogojavljenja, 19. januara.

Božić se uglavnom čestita članovima porodice i najbližim prijateljima. U današnje vrijeme, sve popularnije su i poruke na društvenim mrežama, koje se šalju rodbini i poznanicima. Kada pišete čestitke, imajte na umu pravopis: "Srećan Božić" piše se velikim slovom, dok se fraza "Srećni božićni praznici" piše malim slovom.

Takođe, kada koristite izraz "Mir Božji, Hristos se rodi", pravopis dopušta i oblik "Božji" i "Božiji", dok se odgovor može zapisati kao "Vaistinu se rodi" ili "Uistinu se rodi".

Važno je napomenuti da pravoslavna tradicija podsjeća da Božić treba da se provodi u krugu porodice, te se gosti obično ne pozivaju. Umjesto toga, u kuću ulazi položajnik, osoba koja simbolično donosi sreću i blagostanje ukućanima, čime se poštuje duh praznika.