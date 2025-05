Nikolu Jokića pitali su za navijače u Srbiji i kako je igrati pred njima, mislivši prije svega na Grobare i Delije, ali za njega ima nešto što je gore i od toga.

Srpski košarkaš Nikola Jokić vodio je Denver do velike pobjede u Oklahomi (121:119) pošto je odigrao još jednu MVP partiju sa 42 poena, 20 skokova i šest asistencija, pokazavši da čak i kada je umoran - i na gostujućem terenu - gotovo ništa ne može da ga zaustavi.

Igrao je skoro cijelu posljednju dionicu sa pet faulova, slušao je čak i provokacije sa tribina, ali ništa nije moglo da poremeti njegov fokus. Novinari koji prate Denver pomislili su da je to zbog iskustva koje ima kada je igrao u Srbiji, mnogo puta je Jokić pričao o tome kakva je atmosfera pred Grobarima i Delijama, a kada je upitan za to - objasnio je da postoji nešto još "gore" za njega što ga je pripremilo za pomenute situacije.

"Koliko mi je pomoglo to iz Srbije? Igrao sam i u malim halama gdje je po 30 ljudi i čujete sve što vam govore, to je nekada gore jer vidite osobu koji vam to govori", ozario se Nikola Jokić: "Igrao sam pred mnogo navijača, tako da je i to neko iskustvo koje mi pomaže da ne budem ometan u tim situacijama".

Inače su navijači Oklahome skandirali Jokiću "free throw merchant" što bi u slobodnom prevodu bio košarkaš koji "peca" slobodna bacanja na nepropisan način i miljenik je sudija, što je apsolutno u suprotnosti sa stvarnošću.

"Nisam čuo da su mi to vikali, ali je smiješno", nasmijao se Jokić valjda i sam svjestan koliko to nije istina.

Šta je Jokić pričao o navijačima u Srbiji?

Prije tri godine, kada je Nikola Jokić igrao protiv Majamija navijači su mu zviždali sa tribina i mnogi su mislili da će ga to poremetiti, pa su i novinari bili zainteresovani da čuju šta misli o tome. Međutim, s obzirom da je kao košarkaš Mege igrao važne utakmice protiv Crvene zvezde i Partizana, dakle pred Delijama i Grobarima, to ga ništa nije iznenadilo.

"Igrao sam u Srbiju, brate. Volio bih da ste to mogli da osjetite", rekao je tada Jokić.

