Košarkaši Minesote pobijedili Lejkerse treći put u nizu i izbacili Lebrona Džejmsa i Luku dončića iz doigravanja.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa završili su takmičenje u tekućoj sezoni NBA lige - u petom meču plej-of serije poraženi su (103:96) od Minesota Timbervulvsa i ukupnim rezultatom 4:1 eliminisani su iz doigravanja. Iako su pred ovu plej-of seriju imali ulogu povlašćenog tima, Lejkersi nisu pokazali mnogo i sasvim zasluženo su zaustavljeni na putu do titule.

Tim čije su najveće zvijezde Lebron Džejms i Luka Dončić poražen je u prvom meču pred svojim navijačima, zatim je u drugoj utakmici uspio da upiše svoju prvu pobjedu i ostane u igri, ali su onda uslijedila tri poraza - dva na gostujućem terenu i poslednji u Los Anđelesu, u toku noći između srijede i četvrtka. Taj poraz znači i kraj sezone za ekipu kojoj su mnogi predviđali veliki uspjeh nakon što je Dončić stigao iz Dalasa u toku sezone.

Upravo je Luka Dončić bio najefikasniji igrač veoma neizvjesne pete utakmice u ovoj seriji. Slovenački košarkaš završio je meč sa 28 poena, devet asistencija i osam skokova, uz šut 7/18 za malo manje od 40 minuta na parketu. Pomagao mu je rui Hačimura sa 23 poena, Lebron Džejms je dodao 22 poena (9/21 iz igre), ali ni to nije bilo dovoljno za pobjedu koja bi produžila nadanja navijača.

U pobjedničkom timu blistoa je Rudi Gober sa 27 poena i nevjerovatna 24 skoka, Džulijus Rendl je dodao 23 poena, a skromnu partiju prikazao je Entoni Edvards. Prva zvijezda tima Minesote - odnosno "vanbračni sin Majkla Džordana" kako ga često zovu - završila je utakmicu sa 15 poena, 11 skokova i osam asistencija, uz prilično loše procente šuta - tek 5/19, uz promašenih svih 11 pokušaja za tri poena.

Minesota je već u prvoj dionici stigla do ogromnih 14 poena prednosti, da bi taj dio igre završila sa devet poena više. Do poluvremena je razlika ponovo postala dvocifrena, iako se Lejkersi nisu predavali - pa su prišli čak i na četiri poena zaostatka. Prvu prednost na meču momci iz Los Anđelesa imali su na kraju treće dionice (78:77), a to je bila samo najava uzbudljive završnice.

Izvor: Profimedia/Marty Jean-Louis / Alamy

Lejkersi su vodili (88:87) na šest i po minuta do kraja meča, ali je Minesota za nešto više od četiri minuta napravila seriju (10:3) i prelomila meč u svoju korist. Lebron Džejms, Luka Dončić i saigrači nisu mogli da se oporave od toga, pa se njihova avantura u plej-ofu završava već u prvoj rundi.

Ko igra protiv koga u NBA plej-ofu?

Ekipa Minesote napravila je malo iznenađenje, pošto je u plej-of ušla kao šesti nosilac, a zatim eliminisala treći najbolji tim na Zapadu. U narednoj rundi minesota će igrati protiv boljeg tima iz okršaja Hjustona (2) ili Golden Stejta (7), a tamo slabije plasirani tim ima prednost (3:2) nakon pet odigranih mečeva.

Sa druge strane, Oklahoma je "počistila" Memfis (4:0) i već danima čeka svog rivala. Bliži tom okršaju je Denver koji kroz plej-of vode Nikola Jokić i Džamal Marej, pošto tim iz Kolorada ima prednost protiv Los Anđeles Klipersa (3:2). Naredni meč igra se u Kaliforniji, a eventualna sedma utakmica na terenu Jokićevog tima.

Na Istoku je jasno da će u drugoj rundi igrati Klivlend (1) i Indijana (4), dok protivnika još čeka Boston (2). Jedina serija koja i dalje traje jeste ona između Njujorka i Detroita (3:2), ali se i ona bliži kraju jer mogu da se odigraju još maksimalno dva meča.