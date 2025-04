Kevin Martin je bio spreman da ode tako daleko da zapravo ima lošiju statistiku, samo da ne bi otišao na Ol Star vikend.

Izvor: SCOTT HALLERAN / Getty images / Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Znamo da Nikola Jokić ne voli Ol Star utakmice, ali jedan igrač prije njega je otišao tako daleko da je namjerno igrao lošije nego što je znao kako ne bi išao na ovaj revijalni meč. Nekadašnji NBA bek i legenda nekih izdanja video igrice "NBA live" Džeremi Lemb je sada ispričao priču Kevina Martina.

Lemb je sa Martinom igrao u Oklahomi, a sada je otkrio da je pouzdani šuter često gledao statistiku. Ne da bi je popravio, nego da ne bi bila dovoljno dobra kako bi ga izabrali na besmislenu Ol Star utakmicu. Jednostavno, on je htio odmor da ima za sebe.

"Kevin Martin je bio zvijer. On je znao da pogleda na svoju statistiku i vidio bi da ima 19 poena. Rekao bi: 'Imam previše poena!' Kako to misliš imaš previše poena? Ako nastavim da postižem poene izabraće me na Ol Star. Hoću moje vrijeme za sebe. On je znao da kaže - neću više da dajem poene", ispričao je u jednom podkastu Džeremi Lemb.

(MONDO, N.L.)